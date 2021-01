Online retailer Boohoo koopt keten Debenhams

Bijna twee maanden nadat bekend werd dat het Britse Debenhams op omvallen stond, wordt de beroemde warenhuisketen overgenomen door de online retailer Boohoo. Die maakte maandag bekend 55 miljoen pond (62 miljoen euro) neer te zullen leggen voor het 243 jaar oude Debenhams.

Het is Boohoo vooral te doen om de online winkels, klantgegevens, merken en intellectueel eigendom. De fysieke winkels lijken met de overnamedeal niet gered te worden. „Ik verwacht dat de overeenkomst met Boohoo misschien wat werkgelegenheid biedt, maar we betreuren dat deze uitkomst geen banen bij Debenhams garandeert na de afbouwperiode”, aldus de verklaring van Boohoo. Debenhams heeft 124 winkels.

Ook maakte de Britse onlinekledingverkoper Asos maandag bekend in gesprek te zijn met Arcadia, moederbedrijf van kledingmerken als Topshop en Miss Selfridge. Volgens persbureau Bloomberg zou het gaan om een mogelijke overname van rond de 250 miljoen pond.

Terwijl online winkels als Boohoo en Asos tijdens de pandemie alleen nog maar beter boeren, lijken de lockdowns de laatste druppel te zijn geweest voor sommige traditionele winkels en warenhuizen, die toch al met structurele problemen kampten. De lockdowns in het Verenigd Koninkrijk van vorig jaar zorgden voor grote financiële klappen. Volgens experts werden winkels als Debenhams, Topshop en Miss Selfridge de afgelopen jaren echter al links en rechts ingehaald door andere ketens, waaronder Primark en Zara, en de online fast fashion-concurrenten Boohoo en Asos. Zo wordt Arcadia-eigenaar en miljardair Sir Philip Green verweten dat hij de afgelopen jaren te weinig heeft geïnvesteerd in een digitale strategie, waardoor de dochterbedrijven geen online verdienmodel hebben kunnen ontwikkelen.

Geld opgehaald op de beurs

Daarentegen stegen de aandelenkoersen van Boohoo en Asos maandagochtend ruim 3 procent op de Londense beurs. Beiden haalden recentelijk veel geld op bij investeerders om acquisities mee te financieren.

Debenhams begon in de achttiende eeuw met de verkoop van stoffen, parasols, handschoenen en mutsen, en groeide uit tot een van de grootse warenhuizen van het Verenigd Koninkrijk. Door de financiële problemen dreigde het begin vorig jaar al failliet te gaan, en vroeg het warenhuis in april al voor de tweede keer een faillissementsbescherming aan, waardoor de curator op zoek kon naar een koper zonder last te hebben van schuldeisers. Bij een faillissement zouden zo’n 12.000 werknemers hun baan verliezen.

Asos begon al in 2019 met de verkoop van onder meer Topshop-merken op zijn website. Mocht het inderdaad tot een overname komen, dan zal het grootste gedeelte van de zo’n 13.000 werknemers van Arcadia zijn baan verliezen. Arcadia heeft nu nog 444 Britse vestigingen van winkels als Topshop en Miss Selfridge in het VK, en twintig in het buitenland, waaronder Nederland.