Oegandese oppositiepoliticus Bobi Wine mag zijn huis weer uit

Het huisarrest van de Oegandese oppositieleider Bobi Wine is opgeheven. De politicus en popster zat vast in zijn woning sinds de verkiezingen van 14 januari, die hij volgens de officiële uitslag heeft verloren van zittend president Yoweri Museveni. De honderden militairen die zijn huis hadden omsingeld zijn vetrokken, zag een correspondent van persbureau Reuters. Voor zover bekend heeft Wine zijn huis nog niet verlaten.

Wine zat volgens Oegandese autoriteiten vast om te voorkomen dat hij protesten zou organiseren en „voor zijn eigen veiligheid”. Bewakers hadden de poorten rond zijn huis afgegrendeld en controleerden wie het pand binnenkwamen en verlieten, vertelde de oppositiepoliticus maandag aan Reuters. De rechter gaf opdracht daar een einde aan te maken, en ook buitenlandse regeringen (waaronder de Amerikaanse) voerden de druk op om het huisarrest op te heffen.

De 38-jarige Wine maakte als muzikant al liedjes over machtsmisbruik en corruptie binnen de Oegandese regering van de 76-jarige Museveni. De president is al bijna 35 jaar aan de macht. Hij werd met 59 procent van de stemmen uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen, maar het is de vraag hoe eerlijk die zijn verlopen. Waarnemers van de Afrikaanse Unie hielden beperkt toezicht op de stembusgang, Europese en Amerikaanse waarnemers waren helemaal niet welkom. Volgens Wine, die 35 procent van de stemmen gekregen zou hebben, is er op grote schaal gefraudeerd.

Wine is vooral geliefd onder jongeren, die een groot deel van de Oegandese bevolking uitmaken. Zij hopen dat Wine een einde kan maken aan de grote werkloosheid en corruptie. Wine omschrijft zichzelf als een „gettopresident”, terwijl Museveni hem een „agent van buitenlanders, homoseksuelen en anderen die de stabiliteit van Oeganda bedreigen” noemt.

