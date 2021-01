Nieuwe HEMA-directeur kan onderhandelingen tot goed einde brengen

Bonusaanbiedingen op maat, verse salades om de hoek, gerichte adviezen voor gezond leven bij de drogist. De klant persoonlijk bedienen, dat is de gemene deler van de vernieuwingen die Saskia Egas Reparaz (47) doorvoerde in haar eerdere directiefuncties.

De nieuwe eigenaren van HEMA maakten dinsdag bekend dat Egas Reparaz de nieuwe topvrouw wordt van het winkelbedrijf waar Nederland zijn printpapier, tompoucen en babywashandjes koopt. Egas Reparaz gaf sinds 2018 leiding aan drogisterijketen Etos, en maakte al twintig jaar carrière bij moederbedrijf Ahold.

In december was er na een turbulent jaar voor HEMA, waarin het bedrijf weer uit handen raakte van miljardair Marcel Boekhoorn, een nieuwe eigenaar. De familie Van Eerd, ook eigenaar van supermarktketen Jumbo, nam samen met investeringsmaatschappij Parcom de ruim 750 HEMA-winkels over.

De nieuwe eigenaren kondigden toen al een koerswijziging aan: HEMA zou dichter bij huis blijven. Niet nog meer winkels in Dubai of Mexico, maar versterking van de thuismarkt in de Benelux en Frankrijk. Dat er een nieuw management zou komen, lag voor de hand.

In het persbericht van dinsdag maakte Tjeerd Jegen, die sinds 2015 aan de top stond bij HEMA en de buitenlandse expansie leidde, bekend dat het een „natuurlijk moment” was om plaats te maken. „Er staat een nieuw tijdperk voor de deur, waarin ruimte is voor groei en ontwikkeling.” In de eerste week van februari wordt de overname afgerond, aldus de kopers.

Spaanse vader, Nederlandse moeder

HEMA hoopt dat Egas Reparaz in de zomer kan aantreden. Voor Ahold is het volgens betrokkenen een gemis dat Egas Reparaz, dochter van een Spaanse Philips-medewerker en een Nederlandse moeder, na twintig jaar het concern verlaat. Ze kwam eind jaren negentig als trainee bij Albert Heijn te werken. Ze klom op, werd verantwoordelijk voor de AH To Go-winkels, en werd in 2015 managementdirecteur van Albert Heijn. Daarna stapte ze over naar Aholds drogisterijketen Etos, met 550 winkels de tweede drogist van Nederland.

Ton van Veen, de huidig financieel topman van supermarktconcern Jumbo, noemt Egas Reparaz iemand „met een hart voor retail”. Van Veen neemt namens Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, zitting in de raad van commissarissen van HEMA. „Als je voor 50 procent eigendom bent van een retailfamilie, heeft het weinig zin om iemand uit het bankwezen te halen of de grondstoffenbusiness.” Volgens Van Veen zocht HEMA een directeur „die snapt hoe de relatie met de klant werkt”. „Dat is niet altijd rationeel, dat heeft ook een emotionele component.”

Van Veen stelt dat Etos onder het management van Egas Reparaz „de slag heeft gemaakt van bricks naar clicks”. Van een keten die het moest hebben van stenen winkels, werd het een bedrijf met een stevige online basis.

Ook andere bronnen vertellen dat ze zowel Albert Heijn als Etos meer digitaal heeft gemaakt. Bij merken die op een sterk verleden kunnen bouwen, zette ze sterker in op data-analyse en sociale media om de klantenbinding te versterken.

Etos ‘vrouwelijker’ gemaakt

Voormalig Albert Heijn-collega Jan van Dam – nu topman van bloemengroothandel Dutch Flower Group – vindt dat Egas Reparaz de drogisterijketen in de afgelopen drie jaar niet alleen digitaler heeft gemaakt, maar ook „vrouwelijker”. „Vroeger was het in reclames ‘twee voor de prijs van één’. Nu is het: ‘veel liefs van Etos’. Daar zie je de hand van Saskia in terug.”

Verschillende mensen die haar kennen, karakteriseren Egas Reparaz als iemand die teams bijeenhoudt, scherp analyseert, en wars is van politiek gekonkel. Maar die, vertelt Van Dam, ook commerciële onderhandelingen met leveranciers tot een goed einde bracht. Als directielid van Albert Heijn was ze medeverantwoordelijk voor de grootste supermarktketen van Nederland.

Volgens Van Dam, die met Egas Reparaz persoonlijk contact hield na zijn tijd bij Ahold, is ze een „gezinsvrouw”. In een interview met het vakblad RetailTrends zei Egas Reparaz maandag zelf dat zij altijd kiest „voor een professionele rol waarin ik kan bijdragen vanuit mijn rol als moeder en vrouw”. Ze benadrukte dat ze probeert balans te houden tussen werk en privé – ze is een enthousiast sporter en hartstochtelijk Ajax-fan. HEMA- en PSV-commissaris Van Veen: „Haar enige minpunt.” Ook liep ze al eens een marathon. Van Dam: „Ik kan haar niet bijhouden als we rennen.”