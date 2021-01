Meerderheid Kamer steunt initiatiefwet voor een transparantere overheid

De overheid moet transparanter zijn over haar handelen, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid van het parlement steunde dinsdag een initiatiefwetsvoorstel dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo).

Een groot verschil tussen deze twee wetten is de actieve openbaarheid: in de Woo staat de overheid voortaan actief documenten openbaar moet gaan maken, zoals klachten en vergaderstukken. Ook wordt er een adviescollege in het leven geroepen dat bindende uitspraken doet over Woo-procedures en toeziet op de toegankelijke overheidsinformatie. Nu is het voor journalisten of burgers vaak lastig om bepaalde informatie te vinden of op te vragen, omdat overheidsorganisaties de informatievoorziening vaak niet op orde hebben. Verder wordt de beslistermijn verkort naar zes weken.

Het initiatiefvoorstel is ingediend door GroenLinks en D66 en onlangs aangescherpt naar aanleiding van de conclusies in de Toeslagenaffaire. De commissie-Van Dam oordeelde in het rapport Ongekend onrecht dat „transparantie, openheid en volledigheid” niet de leidende principes waren bij het beantwoorden van Kamervragen, Wob-verzoeken en het opstellen van dossiers voor rechtszaken. Als het voorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zal de Woo waarschijnlijk in 2023 in werking treden.

Verder stemde de Kamer dinsdag ook in met een amendement van het CDA dat bepaalt dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en derden niet langer als geheim worden beschouwd, „tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad”.

