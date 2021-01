‘Niets is zeker in het leven” zegt de opa van de jonge Mathilde in Riders of Justice, de nieuwe film van Anders Thomas Jensen waarmee het International Film Festival Rotterdam op 1 februari opent. Dat ‘niets is zeker’-zinnetje is ook sterk van toepassing op het uitzonderlijke oeuvre van Jensen (1972) als regisseur – daarnaast is hij ook een productief scenarist.

De vijf speelfilms die de Deen tot nu toe maakte mengen allerlei genres, waarbij humor en ernst altijd een precaire balanceeract uitvoeren. Vaak zorgt het kijken naar zijn films voor een moreel dilemma: mag ik hier wel om lachen? Jensens vermenging van genres levert een uniek universum op.

In een interview naar aanleiding van de Deense release van Riders of Justice merkt hij op dat hij in zijn werk als scenarist voor anderen het liefst pure genrefilms schrijft – hij vergelijkt ze met een Italiaanse of Japanse maaltijd – maar dat hij die restricties overboord gooit als hij zelf een film regisseert: „Een buffet heeft ook zijn waarde.” Hij voegt er aan toe ervan te houden „om naar een film te kijken, denkend te weten wat ik kan verwachten om vervolgens weggeblazen te worden als het voor mijn ogen plotseling omslaat”.

Het vermengen van diverse registers begon met Flickering Lights (2000), een existentiële gangsterkomedie met Jensens vaste acteur Mads Mikkelsen als crimineel met matje, die samen met zijn maten naar een bos vlucht en na heel veel nietsdoen besluit een restaurant te beginnen. In Green Butchers (2003) speelt Mikkelsen een zwetende slager die tegen zijn wil opgesloten raakt met een lijk in de koelcel en daar op vindingrijke wijze een oplossing voor vindt. Het bizarre resultaat is nog het best te omschrijven als een kannibalisme-komedie.

Hoofdrolspeler Mads Mikkelsen

De Deense acteur Mads Mikkelsen werkte voor het eerst samen met Thomas Anders Jensen bij diens debuut als regisseur, Flickering Lights, de eerste keer dat Mikkelsen in een komedie opdook. Net als collega-acteur Nikolaj Lie Kaas speelt Mikkelsen in al Jensens films, altijd met een opvallend uiterlijk dat van film tot film sterk verschilt. Ook trad Mikkelsen op in een aantal films die Jensen voor andere filmmakers schreef, zoals Susanne Biers Dogmafilm Open Hearts, After the Wedding en Lone Scherfigs Wilbur Wants to Kill Himself. Mikkelsen en Jensen delen dezelfde humor en levensvisie. In een recent interview zei Mikkelsen het volgende over zijn vriend: „Er is niemand zoals hij in Denemarken en ik ken niemand die doet wat hij doet. Zijn films smaken een beetje naar David Lynch en de Coen-broers, maar hij is altijd authentiek. Zijn verhalen draaien om kleine gemeenschappen en kleine families, maar met grote problemen.”

Appeltaart bakkende neonazi

In Adam’s Apples (2005) is Mikkelsen een wereldvreemde pastoor die een appeltaart bakkende neonazi onder zijn hoede neemt. In Men & Chicken (2015) speelt Mikkelsen een neurotische praatgrage man met hazenlip die lijdt aan masturbatiedwang. Samen met zijn broer, een professor filosofie met onbedwingbare kokhalsreflex, gaat hij op een bizar eiland op zoek naar hun biologische vader. Men & Chicken mengt sprookje, slapstick, komedie, familiedrama en horror tot een geheel nieuwe creatie.

Naast die hoogst originele genremixen bieden films van Jensen excentrieke personages die de kijker, naarmate de film vordert, diep in zijn hart sluit. Gezien de vaak bizarre situaties waarin zij optreden is dat heel knap. Zelf zegt hij over zijn voorkeur voor buitenbeentjes: „Vanuit een medisch gezichtspunt hebben mijn personages altijd een of andere klinische aandoening. Ze maken geen deel uit van een gemeenschap, maar vormen samen zelf een gemeenschap. Ze vinden ruimte voor zichzelf in de samenleving.”

In Riders of Justice is Mads Mikkelsen de beroepsmilitair Markus wiens vrouw Emma omkomt bij een metro-ongeluk. Hij moet zorgen voor zijn van hem vervreemde 16-jarige dochter Mathilde. Data-analist Otto, die zijn plaats in de metro afstond aan Emma en zo de crash overleefde, gelooft niet dat het een ongeluk was. Samen met zijn hackende makker Lennart en computerdeskundige Emmenthaler vindt hij bewijs dat het een aanslag was op een leider van een motorbende die zou getuigen in een proces tegen diezelfde motorbende. Voor Markus voldoende aanleiding om wraak te zweren, waarna alles gruwelijk uit de hand loopt.

Ook Riders of Justice bevat weer veel waar je om kunt grinniken, zoals de terugkerende verwondering van Lennart hoe mooi hij de schuur van Markus vindt. Een schuur die later een andere betekenis krijgt als Jensen meer informatie geeft over het traumatische verleden van zijn personages.

Rouw

Het onderliggende thema is echter serieus: wordt het leven bepaald door toeval, hoe zinvol is het om in wonderen te geloven en bestaat er een al dan niet genadige god die een bedoeling met ons heeft? Kan de dood van een geliefde überhaupt zin hebben?

Het is ook een film over rouw, waarbij atheïstische binnenvetter Markus en zijn naar betekenis zoekende dochter Mathilde anders op de dood van Emma reageren. Uiteindelijk ontroert de alternatieve familie die de buitenbeentjes met elkaar vormen aan het eind van de film. Maar terwijl je vol schiet, moet je onwillekeurig ook weer lachen om hun spuuglelijke kersttruien – Riders of Justice begint en eindigt met kerst. Is het Jensen toch weer gelukt om ernst en humor te verenigen.

Niets is zeker in het leven, Mathilde’s opa heeft gelijk, maar samen zijn met mensen om wie je geeft, helpt enorm het leven in al zijn grillige wonderlijkheid aan te kunnen.

Riders of Justice is op 1 februari online te zien op de website van het festival, iffr.com. De landelijke bioscooprelease staat gepland op 18 maart 2021.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2021