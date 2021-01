Jeugdtheaterdirecteur René Geerlings: ‘Kinderen hebben echt iets aan chaos en onvoorspelbaarheid’

De carrière van René Geerlings (1974) heeft een rode draad: het opvolgen van grande dames van het Nederlandse jeugdtheater. Na acht jaar leiding te hebben gegeven aan het Almeerse gezelschap BonteHond, waar hij het stokje in 2013 overnam van Noël Fischer, verhuist hij nu naar Rotterdam om Moniek Merkx af te lossen als artistiek directeur van Maas theater en dans.

De stap voelt voor hem als „thuiskomen nadat hij op kamers is geweest”. Geerlings zette zijn eerste stappen als jeugdtheatermaker onder Merkx bij theatergroep Max, de voorloper van Maas, en sluit met zijn mime-achtergrond en focus op fysiek theater goed aan bij de stijl van zijn voormalige mentor. „Het was erg fijn om in de luwte van een kleinere stad als Almere het vak van maker en artistiek leider te leren. Ik begon als acteur en dan ben je altijd bezig in het kader van de visie van iemand anders. Het leiden van een gezelschap dwong mezelf echt ergens voor te gaan staan. Na acht jaar voelde ik me klaar om de overstap naar een grotere stad te maken.”

U hebt eens gezegd dat de jeugd tegenwoordig meer gebaat is bij het stellen van grenzen. Toch hebben uw voorstellingen vaak een anarchistisch karakter. Hoe verhoudt dat zich voor u?

„Ja, dat is een eeuwige spagaat – ik roep altijd op tot anarchie maar daar mag het jonge publiek dan niet doorheen schreeuwen (lacht). Theater is ook zo precair en daar zitten toch een paar regels aan, dat zijn de dingen die je een kind wil leren. Maar binnen die regels roep ik graag op tot ongehoorzaamheid en het afwerpen van te lineair denken: mijn voorstellingen hebben zelden een verhaal van a tot z, maar bieden een vreemde wereld aan, waarin eigen regels gelden. Als je kinderen kennis laat maken met chaos en onvoorspelbaarheid, dan hebben ze daar écht iets aan, zeker in deze tijd.”

René Geerlings is de nieuwe directeur van Maas theater en dans. Foto Jaap Scheeren

Hoe reageren ouders en docenten op uw hang naar ‘gezonde ongehoorzaamheid’?

„Dat verschilt natuurlijk, maar ik merk wel steeds meer dat zowel scholen als schouwburgen, vaak onder druk van ouders, steeds minder risicovol durven zijn. De druk om kinderen iets vermakelijks en laagdrempeligs voor te schotelen, ligt erg hoog. Maar daar bewijs je kinderen geen dienst mee. Als zesjarige heb ik het meest geleerd van Monty Python – daar snapte ik niets van maar ik vond het fascinerend. Ik wil mijn publiek serieus nemen door ze juist niet alleen in hun eigen belevingswereld aan te spreken.”

Wat zijn uw belangrijkste ambities voor Maas?

„Ik heb erg veel zin om nog meer uit te pakken en theatrale ervaringen te maken voor de grote zaal. Dat is best een lang traject, omdat de schouwburgen inzetten op commerciële producties. Je moet al gauw met een boekbewerking komen of met een tv-concept. Het lijkt me fijn om juist ruimte te maken voor spannendere producties. Ik zie mezelf in die zin als bruggenbouwer, ik wil graag toegankelijke en aantrekkelijke vormen verzinnen waarbinnen ik dan wel weer de grenzen opzoek, als een soort Paard van Troje.” Of, zegt hij lachend, „spruitjes vermomd als kauwgombal”.

„Daarnaast wil ik kinderen nog meer betrekken in het creatieproces, op het podium maar ook in het vooronderzoek. Het is bijzonder waardevol om hun ideeën over een onderwerp te horen. In het proces voor mijn voorstelling Klucht zeiden kinderen over volwassenen dat ze allemaal moe zijn, pijn aan hun rug hebben en een bril dragen, dus toen heb ik mijn personages allemaal die eigenschappen gegeven.

„Ten slotte wil ik knokken voor de verdere emancipatie van het jeugdtheater. Zowel qua subsidie als qua erkenning lopen we nog altijd achter op ‘volwassen’ theater, terwijl het Nederlandse jeugdtheater internationaal net zo gerenommeerd is. Dat zie je ook terug in de Toneelprijzen: Louis en Theo d’Or gaan nooit naar jeugdrollen, terwijl het steeds vaker acteurs zijn die al lang in het jeugdtheater hebben geschitterd. Dat is namelijk een geweldige leerschool voor iedere acteur: als je je leert verhouden tot de rock-’n-roll van een jong publiek word je veel beter in het overbrengen van je boodschap.”