Iraanse moeder zint op wraak

De halfzus van de in Teheran geboren Kaweh Modiri (38) werd op eenentwintigjarige leeftijd geëxecuteerd in Iran. De regisseur, die opgroeide in Nederland, heeft altijd geweten dat hij iets met haar verhaal zou doen, toch moest hij wat ouder zijn om het te verfilmen, legt hij uit via Zoom. „Om een verhaal te kunnen vertellen, moet ik afstand kunnen nemen van mijn eigen emoties en woede en vanuit personages kunnen denken.” Zijn thriller Mitra, gaat in première tijdens het IFFR.

Mitra, Modiri’s halfzus, zat in een verzetsbeweging tegen het regime dat in 1979 aan de macht kwam in Iran. Modiri: „Haar eigen vader was een rebel, maar werd ten tijde van de sjah geëxecuteerd. Mitra nam in eerste instantie vol overgave deel aan de revolutie waar haar vader van had gedroomd. Toen die revolutie een nachtmerrie bleek, belandde ze in het verzet tegen het nieuwe regime.”

Zelf heeft de regisseur zijn halfzus nooit gekend. „Maar ik voelde via mijn moeder het gemis.” Als kind hoorde de regisseur zijn moeder – als ze dacht dat hij sliep – praten over haar dochter, onder meer met oud-celgenoten van Mitra. Zo hoorde hij haar vertellen dat ze wist wie haar dochter heeft verraden. Modiri: „Bij de inval door het regime in haar huis werd iedereen geblinddoekt, maar ze herkende de stem van het meisje dat mensen aanwees. Dat gegeven bleef mij bij.”

Turbulente periode

Modiri ging opnieuw met zijn moeder in gesprek toen hij begon met schrijven. Ze kon er volgens hem redelijk gemakkelijk over praten: „Ze heeft het nu een plek gegeven. Ik moest daarentegen af en toe slikken.” Hij vormde de gebeurtenissen die aan zijn geboorte voorafgingen om tot fictie, een roman en een filmscript. Hierin staat niet Mitra centraal, maar Haleh, een naar Nederland geëmigreerde academica. Deze zeventiger, komt te weten dat de vrouw die veertig jaar geleden haar dochter heeft verraden zich mogelijk in Arnhem bevindt en zint op wraak.

De film zelf speelt zich af in Nederland, Duitsland en Iran. Scènes in dat laatste land werden opgenomen in Jordanië zodat het team geen rekening hoefde houden met de Iraanse censuur. „Iraanse filmmakers in Iran weten beter dan ik hoe ze daar omheen moeten werken, waarschijnlijk zouden ze niet met een verhaal zoals dat van mij komen. Of daarna in de gevangenis belanden.”

De Iraanse scènes zijn flashbacks naar het begin van de jaren tachtig, toen Mitra werd vermoord. De periode na de Islamitische Revolutie was enorm turbulent in Iran. „Het was het begin van de oorlog met Irak en het regime begon intern korte metten te maken met andersdenkenden.”

Zijn film geeft minimale informatie over deze politieke situatie omdat het vooral gaat om „de moeder-dochterrelatie en het accepteren van verlies.” Zo wordt de verzetsbeweging waar Mitra zich bij heeft aangesloten in de film nogal abstract ‘de Organisatie’ genoemd. De regisseur vond het niet noodzakelijk te verwijzen naar een concrete verzetsbeweging. „De politieke bewegingen van die tijd waren even sterk op ideologie gebaseerd als de Islamitische Republiek zelf, ze waren communistisch, marxistisch-socialistisch, dan wel islamitisch. Omdat er geen plek was voor deze bewegingen in het nieuwe systeem begonnen ze te radicaliseren en soms naar wapens te grijpen. Dit was het geval bij de organisatie waarbij Mitra zich had aangesloten.”

Hij vond het wel belangrijk om in zijn film te tonen dat deze organisaties nog steeds werkzaam zijn, ook in Europa. Decennia nadat Haleh uit Iran is vertrokken, wordt ze door hen gecontacteerd. Modiri: „Je kunt vraagtekens zetten bij het bestaansrecht van dat type organisatie. Ze stammen uit een tijd en cultuur waarin de Islamitische Revolutie is ontstaan en worden gekenmerkt door een woede die uit die tijd stamt, maar hebben geen oplossingen voor de situatie nu.”

Trauma’s

Drie jaar geleden volgde NRC de filmmaker ook tijdens IFFR. Hij zocht er toen naar financiers voor Mitra. Dat lukte na veel puzzelen, Modiri kon dicht bij zijn oorspronkelijke script blijven, vertelt hij. Toch werden er sindsdien zaken aangepast: „Het verhaal werd verrijkt door feedback van de producent, cameraman en acteurs. Zo heeft de vrouw waarvan Haleh en haar broer denken dat ze de verraadster is, een koranvers aan de muur hangen. Halehs broer vraagt in de film of hij die vers van de muur mag halen. In het oorspronkelijke scenario staat de vrouw dit gemakkelijk toe, maar de Iraanse actrice die haar speelt kreeg het niet over haar lippen. Ze komt zelf uit een religieus nest en zei dat het was alsof iemand haar broek naar beneden trok. Zowel aan mij, als aan de actrice moest duidelijk gemaakt worden dat dit voor het personage iets groots is.”

De film gaat over onverwerkte gebeurtenissen. Zijn mensen in Nederland zich voldoende bewust van de trauma’s die mensen zoals Haleh meenemen als ze immigreren? Ze heeft een goede baan en mooi huis en lijkt niet bezig met wat haar is overkomen, maar ze is wel degelijk getraumatiseerd. Modiri: „Het woord trauma, wat het is, geeft het een ontzettend negatieve lading. Er zit ook veel overlevingsdrang in hoe Haleh zich vol overgave heeft opgewerkt vanaf het moment dat ze in Nederland is gekomen en geen medelijden heeft met zichzelf. Het is alleen jammer dat deze kant onbekend blijft.”

Heeft hij het met zijn moeder gehad over wat ze in het echt zou doen als ze de verraadster zou tegenkomen? „Toen ik kind was, hoorde ik haar er met woede over praten. Later, mede door alle gesprekken die we hebben gehad voor mijn boek en film, kwam ook het besef dat de verraadster niet door en door rot is. Ze was zeventien op het moment dat ze Mitra heeft verraden. Je kunt je hier in Europa niet voorstellen dat je op een leeftijd dat alles normaal nog een zekere lichtheid heeft, iemand anders moet verraden om jezelf te redden.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 januari 2021