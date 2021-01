IMF: herstel economie van eurozone wordt trager

Hoewel de wereldeconomie het in 2021 iets beter doet dan eerder verwacht, valt de economische groei van de eurozone dit jaar tegen. Dit blijkt uit tussentijdse prognoses die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag heeft vrijgegeven.

Na een economische krimp van 7,2 procent in het voorbije jaar kan de eurozone in 2021 een groei tegemoet zien van 4,2 procent. Dat is een procentpunt lager dan in oktober voorzien.

Pas aan het eind van 2022 is de Europese economie terug op het peil van voor de pandemie. De twee jaar economische groei die er zonder pandemie in de tussentijd zou zijn geweest, zijn daarbij niet meegeteld. Ook het Verenigd Koninkrijk en Japan bereiken pas eind volgend weer hun oorspronkelijke niveau.

Voor de Verenigde Staten gebeurt dat veel eerder: al tegen het eind van 2021 is het zover.

China heeft, met een groei van 2,3 procent in 2020 en van 8,6 procent dit jaar, nauwelijks terrein verloren.

Spectaculair herstel in India

Opvallend is het spectaculaire herstel dat wordt voorzien in India. Na een krimp met 8 procent in 2020 kan het land dit jaar een groei van 11,5 procent tegemoet zien.

Het IMF stelt dat de wereldeconomie het in de tweede helft van vorig jaar wat beter deed dan gedacht. Daarentegen is 2021 omgeven door „uitzonderlijke onzekerheden”. Voor westerse landen wordt in dat jaar gemiddeld een economische groei van 4,3 procent verwacht. In een positief scenario valt de vervaardiging en distributie van vaccins mee, en draagt ook verbeterde behandeling van zieken mee aan de verwachting van een sneller eind aan de pandemie. Forsere financiële en economische steun door overheden draagt verder bij aan een sneller herstel. In dat geval valt de economische groei voor westerse industrielanden 1,5 procentpunt hoger uit dan verwacht.

Opleving pandemie

Anderzijds kan sprake zijn van een verdere opleving van de pandemie, met nieuwe virusvarianten, voordat vaccinatie de ziekte de kop indrukt. In dat geval moet rekening worden gehouden met een economische herstel dat 1 procentpunt lager uitvalt.

Voor Nederland geeft het IMF geen specifieke prognoses in deze tussentijdse ramingen. In oktober voorzag het Fonds nog een Nederlandse economische groei van 4 procent in 2021. Dat is in latere prognoses van andere instellingen al behoorlijk afgeschaald. Het Centraal Planbureau voorzag afgelopen november een groei in 2021 van slechts 2,8 procent. De Nederlandsche Bank kwam in december met een voorspelling van 2,9 procent.