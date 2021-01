Huttenkoorts

‘Dat was de beste zaterdagavond in tijden!” straalt oudoom Karel (109 ofzo) als ik de boodschappen op de stoep zet. „Geen auto’s, geen gillende tieners om drie uur ’s nachts, ik kon gewoon in de voorkamer zitten, heb die hele Van Reybrouck uit, bam!”

Mijn zus is juist chagrijnig. Haar expatburen die NRC niet lezen, hebben zich het hele weekend beziggehouden met wat op zijn best klonk als een bowlingtoernooi in de woonkamer.

„Stomme avondklok. Maar ik heb tenminste een woning met meerdere ruimtes”, zegt ze. „Ik moet er niet aan denken aan dat ik in dit soort tijden nog in een studentenhuis zat.”

Oei, ja. Een oud-student van mij zit in de Pijp op kamers. Om de dag wandelen we een stukje. Al zijn huisgenoten zijn naar hun ouders gegaan. Met de zijne heeft hij jaren geleden het contact verbroken. Een hamster genaamd Tjoekie is zijn enige aanspreekpunt. Zijn wanden, zei hij laatst, voelen als de weerszijden van een bankschroef, en hij is niet de enige bij wie de muren op hem afkomen. Een kennis, iets ouder dan ik, is net gescheiden en woont in een studio van zestien vierkante meter. Een plek die je ooit met een borrel op nog knus kon noemen, voelt inmiddels als een isoleercel.

Gisteravond gingen de zus en ik na het eten nog even een blokje om.

„Hoe gaat het met je cliënten”, vroeg ik aan mijn zus-de-psycholoog.

„Hoe denk je dat het met ze gaat”, zei mijn zus-de-moppereend. „Die zijn allemaal half claustrofobisch door die lockdown en avondklok. Een deel is aan de antidepressiva en de benzodiazepinen om het vol te houden. Dat is toch belachelijk. Mensen die aan de medicijnen zitten om te voorkomen dat andere mensen ziek worden.”

Ze schopte een leeg blikje Red Bull de bosjes in. „En dat allemaal door een overheid die het belangrijker vindt om het lichaam te beschermen, dan de geest. Ik hoop maar dat dit invloed heeft op de besmettingen, dan is het nog de moeite waard geweest, maar eerlijk gezegd zie ik het somber in. Natuurlijk, alle beetjes helpen, maar dit ene beetje heeft voor velen al te grote gevolgen.”

Ik denk aan de piepkleine kamers die ik als student bewoonde, waar nu ongetwijfeld ook mensen zitten. Die hun avonden doorbrengen op een plek die kleiner is dan de benedenbadkamer van hen die besloten dat de avondklok noodzakelijk was. Ik denk aan de cliënten van mijn zus. Die vroeg onder de dekens kruipen zodat er bedden vrij blijven. Die avond na avond besluiten maar te gaan slapen als remedie tegen de leegte.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 januari 2021