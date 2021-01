Met mijn oppaskindje struin ik van school richting zijn huis. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn kat Boe die soms wat agressief is, dat hij met taal en rekenen twee klassen voorloopt en dat hij weet dat Biden van Trump gewonnen heeft, maar dat Willem-Alexander ze allebei keíhard zou inmaken. Hij is tien, maar lijkt gevorderd in meer dan taal en rekenen alleen.

Ik vraag of hij een mooie kamer heeft en of hij die moet delen. „Ik heb een héle mooie kamer”, zegt hij. „Helemaal voor mij alleen! En allebei mijn zusjes ook. Maar mijn ouders niet, die slapen samen. Vinden ze gezellig.”

