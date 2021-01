Gemeenten willen fastfood met regels kunnen weren

De vier grootste gemeenten plus Ede willen dat wetten en regels worden aangepast om het aanbod van ongezond eten te kunnen beperken en obesitas aan te pakken. Alles wat gemeenten kunnen doen om overgewicht tegen te gaan, doen ze al, stellen ze. In een brief aan demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) vragen ze daarom een aanpassing in de Omgevingswet en de Warenwet.

Nu kunnen aanbieders niet geweerd worden enkel omdat ze ongezond voedsel verkopen. Dat kan alleen als bijvoorbeeld sprake is van geluids- of stankoverlast. Met een wetsaanpassing zouden de gemeenten fastfoodfilialen makkelijker kunnen weren.

Ingrijpen is nodig, zeggen de gemeenten, want de helft van de Nederlandse bevolking is te zwaar. „Een ongezonde voedselomgeving draagt ook bij aan kansenongelijkheid”, schrijven de wethouders Volksgezondheid van Amsterdam (D66), Den Haag (VVD), Rotterdam (CDA), Utrecht (D66) en Ede (CU), een kleinere gemeente die als eerste een wethouder ‘food’ had. Mensen met een lage sociaal-economische status leven gemiddeld zes jaar korter, en zijn vijftien jaar korter gezond. „Daar mogen we ons niet bij neerleggen.” Gemeenten hebben de plicht om de gezondheid van burgers te beschermen, zeggen ze, verwijzend naar een aantal verdragen.

Voedselomgeving

De Universiteit van Amsterdam bestudeerde op verzoek van de gemeenten de juridische mogelijkheden om ongezond aanbod in te perken. De onderzoekers concludeerden dat er nu geen ruimte is om nieuwe aanbieders te weren. De voedselomgeving wordt niet gerekend tot de definitie ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Door de voedselomgeving op te nemen als ‘beschermd belang’ in de Warenwet, en met een toevoeging van een bevoegdheid voor gemeenten in de Omgevingswet, zouden gemeenten het voedselaanbod beter kunnen reguleren.

Sven de Langen (CDA), wethouder Volksgezondheid in Rotterdam, heeft vaak het gevoel met de armen op de rug te moeten toekijken, zegt hij. „Neem de Korte Lijnbaan. Vroeger zaten daar veel kledingzaken, nu is het een fastfoodallee, waar lokale ondernemers zijn weggedrukt.” De grootste toename ziet hij in de armere wijken. In sommige wijken is het fastfoodaanbod in vijftien jaar met 57 procent gestegen. „Om het cru te zeggen: rijke Amerikaanse aandeelhouders verdienen aan het dikmaken van arme Rotterdammers.”

Bestaande fastfoodrestaurants zullen niet worden gesloten met nieuwe regelgeving. „Het is ook niet zo dat ik alle friet en hamburgers de stad uit wil”, zegt De Langen. „Maar als je op bepaalde plekken een maximum stelt, kun je de groei indammen.”

Lees ook deze column van Aylin Bilic: Je volvreten doe je niet uit eigen vrije keuze

Ongeduldig

De wethouders sturen de brief naar een staatssecretaris die formeel uitgeregeerd is. „We zijn ongeduldig”, zegt De Langen daarop. „De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat mensen met overgewicht kwetsbaarder zijn. En de grote fastfoodketens gaan maar door met het aanvragen van vergunningen. Het glipt je als wethouder door de vingers.”

Eind 2019 pleitten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht al voor een suikertaks. Daarvoor was in de Tweede Kamer geen Kamermeerderheid te vinden. „Maar het schuift”, zegt De Langen. „Ik verwacht dat de kamer dit voorstel wel steunt.”