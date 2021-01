Erkenning voor klokkenluider bij SNS: ‘Dit laat zien hoe zwaar de strijd van klokkenluiders is’

„Ik voel me wel honderd”, verzucht Hetty van de Laar, die in 2012 een corruptieaffaire bij SNS Reaal openbaarde. Managers aan de top van de vastgoedtak van het bank- en verzekeringsbedrijf schoven elkaar via nepfacturen in het geheim tonnen toe, meldde Van de Laar eerst intern, toen aan de fiscale opsporingsdienst FIOD en uiteindelijk aan heel Nederland – in een boek en in interviews met de pers.

Het kostte haar haar reputatie, bedrijf, huis en gezondheid. Maar nu, bijna negen jaar later, krijgt ze officieel erkenning voor haar acties. In een dinsdag verschenen rapport schrijft het Huis voor Klokkenluiders dat SNS onzorgvuldig is omgegaan met de melding van Van de Laar over nepotisme bij de vastgoedtak van de bank. En dat de klokkenluidster vervolgens werd „benadeeld” als gevolg van haar openhartigheid.

Zo was de vastgoeddirecteur die zij betichtte van corruptie „te nauw” betrokken bij het eerste interne onderzoek van SNS naar diezelfde corruptie. Ook wekte de vastgoedtak van de bank tegenover Van de Laar „ten onrechte de indruk dat de melding tot niets had geleid”, aldus het Huis in de rapportage.

Het Huis is in 2016 op initiatief van de Tweede Kamer speciaal voor dit soort zaken opgericht. Het moet klokkenluiders beschermen tegen de toorn van hun werkgever, met adviezen en onderzoeken.

Van de Laar: „Het is nooit een persoonlijke vendetta geweest, ik deed dit om de bank voor fraude te behoeden. Maar ik kreeg iedereen over me heen. De managers wier gegraai ik aan de kaak stelde, de bank die op deze mannen had ingezet om de vastgoedtak te reorganiseren, en ten slotte de buitenwereld. Maar ik heb er nooit bewust voor gekozen om klokkenluider te worden. En zeker niet om dat stigma een decennium met me mee te dragen.”

Lees ook: Reconstructie van het bankiersdrama bij SNS Reaal

55 kilo door de stress

Hetty van de Laar doet haar verhaal aan de eettafel van een vriend, die intussen in roomboter gebakken eieren serveert. Om plek te maken aan tafel, moet ze stapels advocatenbrieven, sommaties, mappen en ordners opzijschuiven. De papierberg is het logische gevolg van de „werkweken van veertig uur” die ze maakte als klokkenluider. Ze is getraumatiseerd, zegt ze. Een paar jaar geleden woog ze door de stress nog maar 55 kilo, inmiddels eet ze weer normaal. Wel hield ze aan de affaire bloedarmoede over.

In de kamer staan vijf muppet-achtige poppen, met ingebouwd mechaniek – haar nieuwe project. De robotjes zijn met een app bestuurbaar, en voor elke gelegenheid aan te kleden. Ze gaat ze verhuren bij evenementen waar door corona geen publiek bij mag zijn, zoals het Songfestival of een voetbalwedstrijd. Niet dat ze uit was op een nieuw avontuur als ondernemer, maar ze werd de afgelopen jaren bij sollicitaties steevast afgewezen omdat ze „een bekende klokkenluider” was.

Ze heeft veel te lang op het oordeel van het Huis voor Klokkenluiders moeten wachten, vindt Van de Laar. „Toch ben ik blij met de conclusie dat ik in 2012 in het maatschappelijk belang heb gehandeld door de zaak aan het licht te brengen. Ik heb het niet voor niets gedaan.”

Van de Laar (53) studeerde technische bedrijfskunde in Twente en rolde in 2004 het bankwezen in. Voor die tijd werkte ze als oprichter, ontwerper en stylist van een aantal exclusieve, niet-gesubsidieerde kinderdagverblijven, met winkels in luxe kinderspulletjes erbij. Met haar zus – model en presentatrice Irene van de Laar – was ze een graag geziene verschijning bij society-evenementen. De kinderdagverblijven en winkels verkocht ze. Haar vier kinderen ziet ze sinds een tumultueuze scheiding niet meer, haar zus evenmin.

Toen ze na de scheiding een nieuw leven aan het opbouwen was, werd ze gebeld door Buck Groenhof. Ze kende de gerenommeerde puinruimer in de financiële sector uit haar jaren als kinderopvangondernemer. Groenhof vroeg haar voor een klus bij ING Private Banking in Zuid-Franrijk en daarna voor werkzaamheden bij de Rabobank. Daarna kreeg hij een droomopdracht: Groenhof moest bij SNS Property Finance, de vastgoedtak van het indertijd beursgenoteerde bank-verzekeraar SNS Reaal, de problemen bij de internationale vastgoedportefeuille analyseren en oplossen. Als vanzelfsprekend nam hij Van de Laar mee.

Onder zijn hoede stortte ze zich vanaf 2009 op een miljoenenproject in Luxemburg waar 280 miljoen van SNS was verdwenen, en op twee overgefinancierde appartementencomplexen in de Franse Alpen. Daarna ging ze aan de slag met het Zuid-Spaanse vakantie- en golfresort La Cigueña. SNS was daar tegen de eigen zin eigenaar van geworden nadat een Nederlandse vastgoednemer – met een SNS-hypotheek van 80 miljoen – failliet was gegaan, lang voordat La Cigueña was opgeleverd.

Vanaf 2011 ging het zakelijk mis tussen Groenhof en Van de Laar. Zij droeg mogelijke kopers aan, zowel voor losse appartementen op La Cigueña als voor het hele complex, maar die wees Groenhof af. Ook op persoonlijk vlak ontstond frictie. In de maanden daarna probeerden hij en SNS van het contract met Van de Laar af te komen.

In het voorjaar van 2012 maakte zij op haar beurt melding van „gesjoemel op grote schaal” en „verregaande vermenging van privébelangen” door Buck Groenhof en een clubje door hem ingehuurde interim-managers en vastgoedondernemers. Maar SNS, dat in zwaar weer verkeerde en de hoop op Groenhof had gevestigd, zat niet op die melding te wachten.

De top van de bank zegde een aantal afspraken met de klokkenluider op het laatste moment af. Ook werd een Amerikaanse vastgoedadvocaat op Van de Laar afgestuurd.

Een paar maanden later stapte ze met haar verhaal naar opsporingsdienst FIOD, zonder dat ze een idee had van de impact van die stap. „Ik zat daar tegenover allemaal FIOD-mensen. Die vroegen mij: weet je zeker dat je hieraan wil beginnen?”, zegt Van de Laar. „Maar ik wilde niet meer dan de bank voor een grote fraude behoeden. Ik heb niet getwijfeld, alles verteld en interne stukken aangeleverd.”

Twijfel over haar verhaal

Tijdens de nationalisatie van SNS in 2013 en in de jaren daarna – toen het clubje managers mede dankzij de meldingen van Van de Laar voor de rechter stond – was ze regelmatig in de publiciteit. Ze schreef een boek, De ondergang van de SNS Bank, klokkenluider tegen wil en dank en legde in 2016 in een documentaire van Frans Bromet uit wat voor schade zij als klokkenluider had opgelopen. Nadat SNS haar contract had ontbonden, kon ze nergens in de financiële sector meer terecht.

Al die tijd was er ook twijfel over haar verhaal, onder meer gevoed door de mannen die zij van fraude had beschuldigd en hun advocaten. Van de Laar zou een mannenverslindster zijn, die de bank onder druk zette. Ze zou op geld uit zijn. Maar toen hoofdrolspeler en voormalige SNS-directeur Buck Groenhof in 2016 werd veroordeeld tot een jaar cel – in hoger beroep twee jaar – verdween die twijfel naar de achtergrond.

Ook Van de Laar verdween van het toneel, maar dat had een andere reden. Ze meldde zich medio 2016 bij het toen net opgerichte Huis voor Klokkenluiders in Utrecht. „Ik had indertijd contact met een aantal mensen bij het ministerie, ook over de ellende die mij na mijn melding overkomen was”, zegt Van de Laar. „Ga nou naar het Huis, zeiden die. Dat is er voor mensen zoals jij. Die gaan je helpen, wij kunnen dat niet. In een jaar zou ik ervanaf zijn.”

Lees ook: Crisis in Huis voor Klokkenluiders

Het werden meer dan vijf lange jaren, waarin het Huis voor Klokkenluiders zelf – door interne twisten – ternauwernood overeind bleef. „Er was strijd over de vraag of mijn zaak wel bij het Huis paste, er waren meldingen van misstanden binnen het Huis zelf, personeelswisselingen, discussies in de Kamer. Ik kreeg, samen met andere klokkenluiders, gaandeweg het gevoel dat het onze schuld was dat er bij het Huis zulke problemen waren. Terwijl ze in 2016 waren opgericht om mensen in mijn situatie te helpen.”

Benadeling

Honderden mensen met een klokkenluidersverhaal hebben zich sinds de oprichting gemeld bij de instelling. Toch is het dinsdag gepubliceerde rapport over de kwestie Van de Laar pas het zevende onderzoek waarover het Huis publiceert – en het vijfde dat benadeling van de klokkenluider constateert.

De basis van het rapport zijn interviews onder ede van een aantal hoofdrolspelers, een uitgebreid dossier en navraag bij onder meer het Openbaar Ministerie en de opvolgers van SNS. Door de interne problemen en capaciteitsproblemen bij het Huis heeft het ruim vijf jaar op zich laten wachten.

Dat geeft een dubbel gevoel, zegt Van de Laar. „Het laat zien dat het wel kan, een misstand aankaarten. Het is heel hard werken, heel veel geduld hebben en geen fouten maken. Aan de andere kant laat het zien hoe lang de strijd van een klokkenluider duurt. En hoe zwaar het is, mentaal, fysiek en financieel. SNS deed aangifte tegen mij, ik kon nergens een bankrekening meer openen, ik raakte mijn huis en bedrijf kwijt en werd geïsoleerd. Maar ik heb het volgehouden, tegen al die mannen, al die advocaten, al die adviseurs in.”

Van de Laar hoopt dat haar status als officieel erkend klokkenluider vanaf vandaag in haar voordeel werkt. Ze staat een groep aandeelhouders van SNS Reaal bij die veel geld verloren door de nationalisatie van de bank in 2013. Dat de bank zo traag reageerde op haar melding van fraude in 2012, is voor haar een bewijs van mismanagement bij de bank, waarover nog een procedure loopt bij de Ondernemingskamer.

Van de Laar is van plan schadevergoeding te eisen omdat zij als klokkenluider is benadeeld door het toenmalige SNS Reaal. Bij wie ze moet aankloppen, is ingewikkeld. De bank bestaat niet meer, omdat die na de nationalisatie in stukken is geknipt en grotendeels doorverkocht, aan verschillende bedrijven in verschillende landen. Van de Laar: „Ook dat wordt een gevecht, maar ik heb er vertrouwen in. Ik heb deze strijd uiteindelijk gewonnen. En verder wil ik weer fladderen. Dat heb ik na al die jaren wel verdiend.”