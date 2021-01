Erdogan verlegt zijn koers nu hardere aanpak door VS dreigt

President Erdogan is de laatste tijd opmerkelijk verzoeningsgezind. Hij verklaarde dat de toekomst van Turkije in Europa ligt, belde met de Saoedische koning in een poging de getroebleerde relaties te verbeteren, herstelde na twee jaar de diplomatieke betrekkingen met Israël, en begon een charme-offensief voor inkomend president Biden. Die maakt zich zorgen over Erdogans autoritaire koers en pleit voor een hardere lijn jegens Turkije.

De koerswijziging is ingegeven door het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis, zegt de Turkse analist Asli Aydintasbas, verbonden aan de European Council on Foreign Relations. „Trumps isolationisme stelde Erdogan in staat zich assertiever op te stellen in de regio en het vacuüm te vullen dat de Amerikanen achterlieten. En het maakte Trump niets uit dat de spanningen tussen Turkije en de EU hierdoor opliepen.”

Als onderdeel van de nieuwe koers zocht Turkije ook toenadering tot Griekenland, waarmee het vorig jaar op voet van oorlog stond in het oosten van de Middellandse Zee. De NAVO-leden hervatten maandag hun bilaterale overleg in een poging hun langslepende maritieme geschillen op te lossen, zoals de omvang van hun continentaal plat, energierechten in de Middellandse Zee, en de status van sommige Griekse eilanden. De zestig gespreksrondes tussen 2002 en 2016 hebben weinig opgeleverd.

Het overleg wordt gezien als een belangrijke eerst test voor het verbeteren van de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie. Erdogan toonde zijn goede wil door zijn toon te matigen en te stoppen met de gasboringen in wateren die door Griekenland worden geclaimd. En hij stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken deze week naar Brussel om de „positieve sfeer” te bewaren.

Maar na jaren van hoogoplopende ruzies is er meer nodig dan mooie woorden om het wantrouwen weg te nemen. „Met name de dramatische gebeurtenissen van vorig jaar hebben de relatie grote schade berokkend”, zegt Aydintasbas. Ze doelt onder meer op de vluchtelingencrisis aan de Turks-Griekse grens, en het hanengevecht op zee. „Turkije wordt niet langer gezien als een bondgenoot, maar als een geopolitieke rivaal.”

EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde het overleg „een kans” mits Turkije zijn „confronterende koers verlaat”. Maar de vraag is of Erdogan daartoe bereid is. Hij ziet Turkije immers als een regionale grootmacht in de nieuwe multipolaire wereld. Hoewel hij beweert dat Turkije nog steeds wil toetreden tot de Europese Unie, weten beide partijen dat dit onhaalbaar is. Ze zoeken naar een nieuwe omgangsvorm, die vaak een ‘transactionele relatie’ wordt genoemd, omdat hij gebaseerd is op een uitruil van belangen. Zo krijgt Turkije geld voor de opvang van vluchtelingen.

Erdogan zocht toenadering tot Europa toen hij besefte dat de Turkse economie afstevende op een tweede crisis in twee jaar. In november verving hij onverwachts zijn economische team en kondigde politieke, economische en juridische hervormingen aan. Meende hij dit, vroegen veel Turken zich af. Of was het slechts een charme-offensief voor buitenlandse investeerders en Europese handelspartners?

Het nieuws leidde tot een stroom geruchten over de mogelijke vrijlating van de Koerdische politicus Selahattin Demirtas en de zakenman en filantroop Osman Kavala. De vrijlating van deze twee prominente politieke gevangenen zou een sterk gebaar zijn naar de EU, die zich zorgen maakt over de uitholling van de rechtsstaat sinds de mislukte coup in 2016. Maar Erdogan maakte snel een einde aan de geruchten.

Als hij het alleen bij mooie woorden laat, heeft de Turkse president een probleem. Want de EU dreigt met sancties als Turkije zich niet constructiever opstelt in het conflict met Griekenland. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken waren deze maandag bijeen in Brussel, waar de mogelijke sancties verder werden uitgewerkt. Er werden geen details bekendgemaakt.

De verbetering van de relatie met de EU zal deels afhankelijk zijn van de nieuwe Amerikaanse regering. De voortekenen zijn niet gunstig voor Erdogan. Het Congres legde Turkije vorige maand alsnog sancties op vanwege de aankoop van het Russische raketsysteem S-400. En de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken zei dat Turkije zich niet als een bondgenoot gedraagt en dat de sancties zo nodig worden aangescherpt.

