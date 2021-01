Er is veel goed nieuws. Maar: hoe hard groeit de ‘Britse variant’?

Het reproductiegetal is onder de 1, namelijk 0,93. Het aantal positieve coronatests daalde met 8 procent – weliswaar veel minder hard dan de week ervoor, toen was de daling ruim 20 procent. Maar ook het aantal ziekenhuisopnames loopt terug, van 1.446 vorige week naar 1.264 afgelopen week. Goed nieuws, zou je zeggen.

Maar wat het RIVM en het Outbreak Managementteam vooral lijkt bezig te houden: hoe hard groeit de Britse variant?

Die lijkt, op basis van de laatste gegevens, toch weer iets besmettelijker dan eerder werd aangenomen. Vorige week nog vertelde Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer dat het reproductiegetal van de Britse variant zo’n 30 procent hoger ligt dan die van het ‘klassieke virus’.

Maar uit de laatste berekeningen blijkt dat het ook best 40 procent zou kunnen zijn. Op 8 januari lag ‘de R’ van de Britse variant op 1,27 – wat wil zeggen dat een besmet persoon er gemiddeld 1,27 andere mensen mee besmet. De R van het oude virus lag gemiddeld op 0,89: een verschil van 40 procent.

Superspread-event

Maar welke van de twee getallen – 30 of 40 procent besmettelijker – de werkelijkheid het beste benadert, blijft onduidelijk.

Allereerst kunnen de cijfers door de tijd verschillen, gewoon, door toeval, omdat er een ‘superspread-event’ plaatsvond van de ene of andere variant.

Daarnaast baseert het RIVM de schattingen van de R op basis van steekproeven die relatief klein zijn: wekelijks wordt van tussen de 100 en 200 positieve tests het RNA in kaart gebracht. Op basis daarvan kan worden vastgesteld om welke variant het gaat. Maar er zijn wekelijks tienduizenden positieve tests, dus de onzekerheidsmarges bij die steekproef zijn groot.

Het RIVM wil het aantal tests dat wordt nagetrokken daarom vergroten, schrijft Jaap van Dissel in het laatste advies van het Outbreak Managementteam, dat in bezit is van NRC.

Lees ook: De ‘Britse variant’ is een tweede epidemie, die de eerste al gauw zal overtreffen

Op basis van de cijfers die er nu liggen, schat het RIVM in dat afgelopen week ongeveer een derde van de besmettingen werd veroorzaakt door de Britse variant. Naar verwachting wordt in de loop van februari de meerderheid van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant.

Als de meest recente maatregelen – waaronder de avondklok en het maximum aantal bezoekers terugbrengen naar één persoon – de R van die variant niet onder de 1 hebben gedrukt, zal het aantal positieve tests weer stijgen, waarschuwt het RIVM. Dat kan leiden tot een grotere piek in de ziekenhuizen dan bij de golven die we eerder hebben gehad.

Lichtpuntje

Lichtpuntje is dat in de gemeente Lansingerland de Britse variant zich niet bijzonder hard heeft verspreid. Daar kregen alle inwoners een oproep zich te laten testen na een uitbraak op een middelbare school met de Britse variant. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek bleek dat de variant zich niet opvallend veel harder had verspreid dan het ‘klassieke virus’.

Volgens het OMT is het mogelijk dat door de media-aandacht de regels beter zijn nageleefd in de gemeente, en dat de maatregelen effectief genoeg waren om een grote uitbraak te voorkomen.

Het effect van de avondklok en de andere maatregelen die vorige week werden ingevoerd zijn op zijn vroegst over anderhalve week terug te zien in de cijfers. Tot die tijd noemt het OMT de situatie „ronduit zorgelijk”.

Lees ook: We moeten vooral hopen dat de avondklok werkt, zegt Van Dissel

Ook al omdat de Britse variant niet de enige variant is die rondgaat in Nederland. Een gemuteerde versie van het virus die voor het eerst opdook in Zuid-Afrika is inmiddels veertien keer gevonden in Nederland: een aantal keer in de steekproeven van het RIVM, maar ook een aantal keer via bron- en contactonderzoek.

Extra zorgen

De meerderheid van de besmette personen is zelf in Zuid-Afrika geweest of heeft contact gehad met iemand die daar was. In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant geconstateerd; in een fysiopraktijk werden 14 werknemers en cliënten positief getest van wie er enkelen de Zuid-Afrikaanse variant bleken te hebben. Eén van hen is onlangs in Zuid-Afrika geweest.

Over deze variant heersen extra zorgen omdat die niet alleen besmettelijker is, maar ook minder gevoelig lijkt voor de immuniteit die is opgebouwd bij een besmetting met het oude virus.