Een festival van bloedbaden

Het filmfestival van Venetië stond in september niet alleen in het teken van de mondkapjes, maar ook van het bloedbad. Drie sterke films in de hoofdcompetitie – vier als je documentaire Notturno meerekent – gingen over massaal bloedvergieten. Twee daarvan vielen in de prijzen.

Op de vijftigste, virtuele editie van IFFR is Quo vadis, Aida? te zien, die ondanks een verrukte filmpers met lege handen het Lido verliet. In Jasmila Zbanic’ intense epos over de val van moslimenclave Srebrenica in juli 1995 volgen we een Bosnische tolk die haar man en zoon van het massagraf probeert te redden. Charismatische schurkenrollen zijn er voor Boris Isakov als de Servische slager generaal Mladic en Raymond Thiry als de kille bureaucraat majoor Franken.

Quo vadis, Aida? presenteert zich nadrukkelijk als reconstructie en getuigenis, met een angstig vraagteken als finale. Want zijn er lessen geleerd of broeit onder het huidige grote vergeten niet ressentiment voor een volgende ronde geweld? En hebben de blauwhelmen van Dutchbat, dat onvoldoende deed om de massamoord op ruim achtduizend moslimmannen te voorkomen, er iets van geleerd? In de film ogen ‘onze jongens’ niet kwaadaardig, wel machteloos, timide en wat karakterloos. Boze reacties van veteranen van Dutchbat op Twitter na een felle uitspraak van regisseur Zbanic gingen vooral over het eigen slachtofferschap. Mogelijk woelt deze indrukwekkende film ook hier wat los.

Een slachting die in Venetië wél in de prijzen viel, ontbreekt op dit IFFR: het ijzingwekkende carnaval van wreedheid Nuevo Orden. Daarin laat de Mexicaanse regisseur Michel Franco het leger na een – geprovoceerde? – opstand tegen de bourgeoisie via massa-executies en verdwijningen een fascistische nieuwe orde grondvesten. De jury was verrukt over deze schokkende, sadistische, maar ook wat eendimensionale film en gaf Franco de Grand Prix, ofwel tweede prijs.

Het meest dubbelzinnig is Dear Comrades, dat wel op IFFR draait. Een film in streng zwart-wit en ouderwets formaat die de Russische veteraan Andrej Kontsjalovski (83) in Venetië de speciale juryprijs – derde prijs – bezorgde. Hij reconstrueert een bloedbad onder stakende arbeiders in het stadje Novotsjerkassk op 2 juni 1962, toen protest tegen stijgende voedselprijzen uitmondde in een slachting met officieel 26 doden en 87 gewonden, maar officieus misschien het drievoudige. Er volgden razzia’s en executies, onwelkome lichamen dumpte de KGB anoniem bovenop andermans grafkist.

Doofpot

In 1962 had Kontsjalovski net zijn vriend Andrej Tarkovski geholpen met De jeugd van Ivan, die dat jaar de Gouden Leeuw van Venetië won. Hij hoorde geruchten over een bloedbad, vertelt hij ons in het chique hotel Excelsior op het Lido. „Maar dat bleef vaag gefluister. Zulke affaires gingen in de doofpot en je keek wel uit om al te nieuwsgierig te zijn.”

Dear Comrades wijt de slachting aan scherpschutters van de geheime dienst KGB. Dienstplichtige soldaten kregen munitie uitgedeeld, hoewel zij vermoedelijk niet op vreedzame arbeiders zouden schieten. Maar zo kon de KGB achteraf wel het leger de schuld geven. „Zo functioneerde het systeem”, zucht Kontsjalovski. „Iedereen volgde bevelen en veegde zijn straatje schoon. De ware schuldigen zaten in het Kremlin. Partijleider Chroesjtsjov was doodsbang voor zijn eigen volk. Een staking in de dictatuur van het proletariaat?”

Voelt een oud-KGB’er als Poetin zich niet aangesproken door de sinistere rol van de KGB, vraag ik. En is uw film een hart onder de riem voor betogers tegen het regime van dictator Loekasjenko in Wit-Rusland, in september voorpaginanieuws? „Goed voor ze”, zegt Kontsjalovski schouderophalend. „Maar de actualiteit kan mij weinig schelen. Dit is niet bedoeld als historische reconstructie. Mij gaat het om de mens, over hoe ideologische overtuiging zich verhoudt tot bloedbanden.”

In Dear Comrades ontrolt het bloedbad zich namelijk voor de ogen van een geschokte, maar medeschuldige getuige. De provinciale partijbons Ljoeda is een gepantserde stalinist die volop geniet van haar privileges in de staatswinkel. Ljoeda eist die ochtend keihard optreden tegen de stakers, tot ze beseft dat haar dochter zich in de massa bevindt. Op zoek naar haar lichaam mompelt Ljoeda verbeten dat dit nooit was gebeurd als Stalin nog had geleefd.

Ze heeft een punt: wie had dan gedurfd te staken? Maar Kontsjalovski zegt niet te willen oordelen over Stalin, het stalinisme of zelfs de Russische omgang met de macht. Ljoeda’s geloof is „heel serieus en oprecht, in zekere zin zelfs onschuldig”, stelt hij. „Zij behoort tot de generatie die in Stalins naam gruwelijke offers bracht en de oorlog won.”

Als ik ‘onschuldig’ in deze context toch wat wrang vind, herhaalt Kontsjalovski dat ideologie hem niet interesseert. „Elke staat heeft een ideologie nodig, inclusief Rusland, waar die nu ontbreekt. Maar ideologie is de dood voor de kunst. Bertold Brecht was een fanatieke communist en antifascist, maar zijn Dreigroschenoper is voor de eeuwigheid omdat het over hebzucht, lust en machtswellust gaat, de drie universele zonden sinds het begin der tijden.”

Toch kan je Dear Comrades moeilijk als louter karakterstudie zien. Als Kontsjalovski toont hoe de macht het plein van het bloedbad razend snel asfalteert en een vrolijk dansfeest organiseert terwijl elders nog mensen van hun bed worden gelicht, zegt hij toch iets over de Sovjet-Unie? Ach, elke nationale geschiedenis kent zwarte bladzijden, pareert Kontsjalovski. Op fluistertoon: „Wist u dat de Britten een half miljoen Ieren als slaven hebben verkocht aan Amerikaanse plantages? En”, huivering sluipt in zijn stem, „Ierse vrouwen dwongen met Afrikanen te trouwen zodat ze in de slavenbevolking assimileerden? Daar zit ook een film in.”

Of toch niet, want dit verhaal over Ierse slaven is een bekende hoax. Dat Kontsjalovski in ontkenning lijkt te zijn over de portee van zijn eigen film hoeft niet echt te verbazen: met zijn broer Nikita Michalkov (Oci Ciorni, Burnt by the Sun) vormt hij een conservatief machtsblok in de Russische filmindustrie. Sovjetadel ook: vader Sergej Michalkov schreef de tekst van het Russische volkslied voor Stalin én voor Poetin. Toch is Dear Comrades een indrukwekkend en wrang relaas van een vergeten bloedbad. Soms hebben films gewoon een eigen wil.

