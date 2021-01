Dit is écht de beste smoes voor op je werk

Waar waren we gebleven? O ja, bij de beste smoezen voor op je werk als je soms, heeeel soms, onder een rotklus uit wil komen waar je écht geen zin in hebt. Toen ik deze maand informeerde naar de beste smoezen voor op je werk kreeg ik zoveel bruikbare tips dat ik ze niet allemaal in één column kreeg. Daarom vandaag deel twee en we gaan verder waar we gebleven waren, namelijk met tip 9.

Dat is tijdrekken en uitfaseren. Dat kun je doen door, bijvoorbeeld, te antwoorden dat je eerst even wat specificaties wil zien van de rotklus, een ‘ruwe schets’ of erger nog: ‘een houtskoolschets’ voordat je er aan kunt beginnen.

Vraag vooral veel door op vrijdagmiddag, tipten lezers, soms hoor je er dan zelfs nooit meer wat van. Je kunt ook aanbieden om de klus ‘samen te doen’ met de vragensteller. Dan vraag je of hij ‘alvast een opzetje maakt’ en dan ga jij ondertussen even koffie halen – aan het andere einde van de stad. Ook dan blijkt de klus zichzelf vaak bij terugkomst opgelost te hebben.

Tip 10: de boter-bij-de-vissmoes. Die houdt in dat je als je een rotklus krijgt, je je hoogste uurtarief vraagt. Kan helaas alleen bij zzp’ers. Hoewel, dat kan ook in loondienst, schreven lezers, door bijvoorbeeld te vragen op welke kostenplaats of urencode je de klus kunt zetten. „Rotklussen hebben namelijk vaak geen kostenplaats”, schreef een lezer, dus dan zit je vaak wel goed. Je kunt ook zeggen dat je er „geen uren meer voor hebt”.

Negeren werkt soms ook, dat is tip 11. Het is de truc dat je stil blijft als een collega je om een rotklus vraagt. „Nooit oogcontact maken, ook”, schreef een lezer. Dat kan fataal zijn.

Dan tip 12: de chantagesmoes. Het is de smoes dat je eerst alle klussen noemt waar je momenteel aan werkt en dat je daarna vraagt welke je moet laten schieten. Of dat je vraagt: „welke klus wil je dat ik eerst doe: die je me gisteren gaf, of die van vandaag?” Werkt vaak heel goed.

Maar de meest toegepaste smoes is natuurlijk: delegeren, of beter gezegd: afschuiven. Dat is tip 13. Vooral de jongere, minder ervaren collega’s (of co-assistenten!) waren daarbij favoriet, lees: het zakje – zijn we niet allemaal ooit zo begonnen? „Uiteraard wel altijd in ruil voor goede koffie”, schreef een lezer. Waarvan akte.

Maar delegeren kan ook heel goed naar sales („dit is echt iets voor sales”), naar ‘de collega die er nu even niet is’, of naar de collega voor wie deze klus heel goed zou zijn „omdat het hoog tijd wordt dat hij weer eens uit zijn comfortzone komt”. Haha. Die vond ik zelf heel leuk.

‘De kus des doods’ werkt ook heel goed, oftewel: doodknuffelen. Dat is tip 14. Het is de smoes dat je op een rotklus antwoordt dat een ándere collega daar veel meer ervaring mee heeft en veel getalenteerder, professioneler, slimmer en knapper is dan jij. Zoals bijvoorbeeld Willem, „die daar de vorige keer ook hele mooie resultaten op heeft laten zien”, en „je wilt toch geen half werk op dit mooie dossier”.

Ook heel effectief: vragen: „Waarom doe je dit zelf niet? Dit is echt jouw ding!”

Tip 15 is een stuk sympathieker, dat is namelijk ‘uitruilen’. Dus een collega zoeken die jouw rotklus wil overnemen, in ruil voor zijn rotklus. Want dat is natuurlijk een belangrijk kenmerk van rotklussen: wat voor de één een ramp is op het werk, is voor de ander juist een zegen.

Maar mijn favoriet? Dat is tip 16, namelijk ‘opschalen’. Het is de smoes om van een rotklus zó’n circus te maken, dat iedereen afhaakt. Zeg bijvoorbeeld, zo schreef een lezer, dat deze rotklus geen rotklus is, maar juist een geweldig idee!

Vraag vervolgens een stuurgroep en projectorganisatie „om dat idee meer body te geven en in te bedden in de organisatie”. Zorg verder „voor mensen die de kwaliteitszorg realiseren en leg het voor aan Rosenmöller.” Geniaal.

Ik vond ook de ‘mysterieuze smoes’ heel leuk. Dat is tip 17. Dat is de smoes dat het geheim is waarom je een klus niet kunt doen. Ook om je baas niet in verlegenheid te brengen. Wie doorvraagt, is af.

Overigens, even los van alles: als je het te druk hebt om een rotklus te doen hoef je natuurlijk ook geen smoes te verzinnen. Dan kun je gewoon eerlijk zeggen: het lukt niet. Maar goed, daar ging deze column niet over.

Maar de aller, aller, allerbeste smoes is natuurlijk het recept hoe je van álle rotklussen op je werk afkomt. En dat is: krediet opbouwen, goed worden in je vak, veel rotklussen doen voor anderen, altijd vrolijk reageren tegen je collega’s zodat er een dag komt dat je kunt zeggen: „Gast. Ik doe altijd alles voor je, maar nu ben jij zelf eens aan de beurt.” Kost een paar jaar, maar dan heb je ook wat. Heel veel succes!

