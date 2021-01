‘Hij is broodnodig, die Afsluitdijk”, zei Herman van der Zandt maandagavond. Wellicht om de grond onder zijn voeten te vriend te houden, want de NOS-presentator bevond zich tussen Noord-Holland en Friesland om het themaprogramma Klimaattop NL te presenteren, naar aanleiding van de online Climate Adaptation Summit die in Den Haag wordt gehouden.

Het was te zien op het tweede net. Kennelijk is de klimaatcrisis een NPO2-ramp, niet iets waarvoor Radar op het veel beter bekeken NPO1 wordt verschoven. (Op NPO3 voltrok zich een ramp van geheel andere orde: daar moesten in Hunted Vips acht Niet Zo Bekende Nederlanders op de vlucht voor een namaak-rechercheteam – ik raakte afgeleid door gedachte aan wat er zou gebeuren als men zou vergeten om deze acht NZBN’ers op te sporen. Zou een kijker ze ooit missen?)

Terug naar Van der Zandt, die ons klimaatjongeren, Willie Wortels en een weerman beloofde. Die laatste was Peter Kuipers Munneke, die begon met de allerbasaalste uitleg van het broeikaseffect, wat toch een beetje is alsof je het verslag van het WK hoogspringen begint met een vrolijke animatie over Newton en zijn appel.

Het onderwerp van de top was niet zozeer hoe de mens de opwarming van de aarde kan tegenhouden, maar welke aanpassingen de stijgende temperaturen van ons eisen. „Daar zijn we goed in, vinden we zelf”, zei Van der Zandt ironisch – en hij wist nog niet eens hoe radicaal het Nederlandse zelfbeeld in de loop van de derde avondklokavond zou verkruimelen. Intussen spoelde het wassende water van de goede wil royaal over de akkers van NOS Klimaattop NL. Er was een betoog voor tiny forests in de Nederlandse tuinen en er was uitleg over de teelt van prei in zilte grond op Texel. Een activiste vertelde dat zij de tegels uit de tuinen ging trekken – niet uit werplust maar uit afwateringsoverwegingen.

Interessant was het gesprek dat Van der Zandt voerde met twee jongeren, waarvan de meest activistische – Jesse van Schaik van Fridays for Future – fluks begon te ageren tegen de aanpassingsgedachte: dat was dweilen met de kraan open. De ander, Stijn Warmenhoven, leek al enigszins ingepolderd: hij verklaarde overtuigd te zijn van de inzet en goede wil van premier Rutte. De blik van Van Schaik die daarop volgde, was onbetaalbaar. Zij trok nog even fel van leer tegen Shell, KLM en halfbakken maatregelen die volgens haar neerkwamen op het met een reeks pleisters proberen te herstellen van een gescheurde Afsluitdijk. Van der Zandt beleefde zichtbaar plezier aan de beeldspraak.

De presentator leek de invalshoek van Klimaattop NL wat al te Nederlands te vinden. Tot tweemaal toe beklaagde hij zich erover dat de apocalyptische kaartjes die Kuipers Munneke toonde, uitsluitend betrekking hadden op Nederland (geen Elsftedentocht!), terwijl de gevolgen in minder welvarende delen van de wereld nog ernstiger zijn.

„Voor u van ellende wegzapt”, had Van der Zandt nog hoopgevende projecten, zoals stoeptegels die bij plotselinge hoosbuien neergekletterd regenwater konden vasthouden voor tijden van droogte.

De uitzending werd besloten met een aantrekkelijke kaart van een Nederland met meer strand, meer duinen, bredere rivieren, volop stromende beken en sterk vergroende steden. Maar het bijbehorende streefjaar 2120 leek mij zelfs voor de jongeren in de studio aan de late kant. Peter Kuipers Munneke had daar nog een koude hoosbui bij: „Deze visie gaat uit van één meter zeespiegelstijging. Daar moeten we nog flink voor aan de bak.”