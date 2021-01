‘De kerk heeft de Sovjet-Unie vervangen’

Een film die Beginning heet, waar begint die eigenlijk? En wat begint er dan in die film? Beginning is de naam van de debuutfilm van de Georgische filmmaker Dea Kulumbegashvili (1986), die in het festivalloze festivalseizoen van vorig jaar een kleine zegetocht maakte: geselecteerd voor Cannes, de prijs voor Beste Film in San Sebastian én de Georgische inzending voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige film. Ik vraag het via videobellen aan regisseur Kulumbegashvili aan de vooravond van het International Film Festival Rotterdam, waar haar film draait in het Limelight-programma met voorpremières en festivalfavorieten.

„Over die vragen kan ik uren praten”, zegt ze. „Soms als je in de eindfase van een film zit, dan bereik je een moment waarop je ook over grotere vragen wilt nadenken. Zoals wat film eigenlijk is. En wat je eigen plaats in de filmgeschiedenis is. Mijn film speelt zich af in een kleine gemeenschap van Jehova-getuigen die worden geterroriseerd door de gevestigde orde, die allemaal tot de Orthodoxe kerk behoren. Het is een clash tussen staatsmacht en outsiders, verteld vanuit het perspectief van Yana, de vrouw van de predikant die in de eerste scène van de film zijn kerk in vlammen op ziet gaan.”

En natuurlijk is Beginning daarmee een film over religie en politiek. „Maar”, zegt Kulumbegashvili, „hij gaat vooral over het nieuwe begin wat Yana moet maken. In die zin is de hele film een heel lang einde, en begint het begin na afloop.” Uit Kulumbegashvili’s mond klinken deze woorden minder cryptisch dan neergeschreven. Ze heeft een hele praktische kijk op grote onderwerpen als film, religie en filosofie: „Enfin. Ik ben zelf nogal religieus opgevoed. Wie niet in Georgië? Dus ik was tijdens de kleurcorrectie aan het nadenken over een goede titel voor mijn film, en toen dacht ik, vast en zeker geïnspireerd door de setting van mijn film: ‘In den beginne was het woord’. En dat is toen ‘Beginning’ geworden.”

„Ik ben eigenlijk verbaasd dat niet meer Georgische films over de macht van de kerk gaan. Zelf ben ik opgegroeid na de val van de Sovjet-Unie, een tijd van wanhoop en oorlog en de ‘terugkeer’ van een kerk die eigenlijk nooit helemaal was weggeweest en die steeds meer met het staatsapparaat vergroeid is geraakt. Op een bepaalde manier heeft de kerk de Sovjet-Unie vervangen. En tegelijkertijd is de kerk populairder dan welke politieke partij ook.”

Geweld tegen vrouwen

De stevige greep van de kerk, met z’n conservatieve principes, bepaalt ook het hoofdthema van de film, het psychologische (van haar echtgenoot) en seksuele geweld (van de grotere machten, gerepresenteerd door een politieman) dat Yana moet ondergaan. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in het patriarchale Georgië. Een studie uit 2017 concludeerde dat minstens een kwart van alle vrouwen en meisjes met seksueel geweld te maken had gehad. Kulumbegashvili laat zien hoe sluipend, terloops en onontkoombaar zich dat in bijna alle sociale relaties heeft gevestigd. Ze filmt leegtes en stiltes die vol dreiging zijn, en een bijna magisch-realistische wraakactie doen ontbranden. Een tegenhanger van het vuur waar de film mee opent.

„Als een regisseur, of als iemand die sowieso geneigd is om kritisch om zich heen te kijken, kon ik dat onderwerp niet laten liggen. Er is een machtsdynamiek in het patriarchaat waardoor vrouwen altijd het onderspit delven.” In een gewone film zou Yana misschien een bijfiguur zijn geweest, denkt Kulumbegashvili. Dan zou het erom zijn gegaan wie de brand heeft aangestoken. Dan zou Beginning een whodunnit of een whydunnit zijn geweest. „Maar ik wilde focussen op het innerlijke conflict wat de gebeurtenissen in deze vrouw teweegbrengt. Ik wilde haar naar de voorgrond brengen. Maar meer nog dan het verhaal van onderdrukking door haar ogen vertellen, wilde ik vertellen wat het betekent om een vrouw te zijn. Film is een ervaring. Ik wilde de ervaring van wat het betekent om een vrouw te zijn in Georgië, een vrouwenlichaam te hebben, voelbaar maken.”

Voor de soundtrack van Beginning werkte Dea Kulumbegashvili nauw samen met muzikaal genie Nicolás Jaar. Jaar componeerde onder andere de scores voor films als Jacques Audiards Dheepan (2015) en Pablo Larraíns reggaetón-film Ema (2019), maar hij is ook bekend als underground DJ en grensverleggend technoproducent. Kulumbegashvili leerde Jaar kennen toen ze in New York studeerde en vroeg hem voor de soundtrack van haar debuutfilm. Samen geven ze een masterclass tijdens het IFFR. Nu denken de meeste mensen bij het horen van het woord soundtrack in eerste instantie aan muziek, maar in Beginning is opmerkelijk weinig muziek te horen. Kulumbegashvili begint te lachen: „De vraag is natuurlijk: ‘Wat is muziek?’ Het ging er nooit om een soundtrack in traditionele zin te maken, eerder een soundscape. We hebben lang gepraat over onder meer de betekenis van geluid, over sonische ervaringen of over de textuur van beeld.” Een van de dingen waar Kulumbegashvili en Jaar mee werkten was bijvoorbeeld laagfrequent geluid, op de grens van het hoorbare, om een gevoel van desoriëntatie op te roepen. „We noemden het de pulse van een ruimte. Wat doet dat met de toeschouwer?” Ook natuurlijke geluiden werden bewerkt. De film begint met een brand. En het geluid van die brand werd op allerlei manieren bewerkt: „Je hoort niet alleen het geluid van de brand zelf. Sterker nog, het ‘echte’ geluid maakt maar een heel klein deel uit van wat je hoort. Wat je hoort is een compositie van Nico, en die heeft een heel melodisch hart. Er zit muziek in de bergen, er zit muziek in de geluiden van het bos. Maar misschien moet ik dat niet verklappen. Voor mij gaat deze film heel erg over kijken, dus wat is de functie van geluid in een film die over kijken gaat? Elke keer dat je de camera ergens neerzet ben je niet alleen bezig met dingen zichtbaar maken, maar ook met het creëren van wat je niet ziet. Stilte creëren is in zo’n film een grote uitdaging. Mijn muziekleraar als kind zei altijd, als we klaar waren met spelen, en de stilte na de laatste noot klonk: ‘De stilte is gecomponeerd door Schubert’, of door Mozart, of wie we maar aan het spelen waren. Dus dat is wat Nico en ik hebben gedaan. We hebben de stilte gecomponeerd.”

