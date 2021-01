De hulp van de voetbalsupporter wordt eventjes gewaardeerd

Dinsdagochtend leek het nog een uitglijder van wijkagent Marc de Wit uit Den Bosch. Op Twitter bedankte hij de harde kern van voetbalclub FC Den Bosch voor hun hulp op maandagavond bij het handhaven van de openbare orde. „Ook compliment aan leden van de m-side FCDB, die ik tegen kwam bij het ziekenhuis om dit te beschermen. Ook in de stad kwam ik ze tegen om te helpen!”, twitterde De Wit.

Mag de M-side wel buiten komen dan, vroeg iemand daarop. „Nee, maar als ik moet kiezen tussen een medestander langs me of een stenengooier tegen me, dan is mijn keuze snel gemaakt!”, antwoordde De Wit.

Met andere woorden: voetbalsupporters worden ondanks de avondklok op straat getolereerd als ze helpen bij het handhaven van de openbare orde.

Het bleek geen uitglijder van de wijkagent. Op maandagavond waren er ook in Alkmaar voetbalsupporters op straat geweest van het lokale AZ. Een groep van zo’n vijftig in het zwart geklede mannen met bedekte gezichten liep, begeleid door twee wijkagenten, door het centrum van de stad. Zette de overheid hier een burgerwacht in?

Volgens burgemeester Emile Roemer niet. „Er was geen sprake van een burgerwacht. Dat zijn mensen die hebben een statement afgegeven van joh, je mag opkomen voor je vrijheid van meningsuiting, maar blijf met je vingers van andermans spullen af. Ja, ik wou dat heel Nederland dat statement afgaf”, zei Roemer tegen NH Nieuws.

Wel voor negen uur naar huis

Dat was niet aan dovemansoren gericht. Dinsdagavond waren er in onder meer Breda, Den Bosch en Maastricht grote groepen voetbalsupporters op de been. In Breda werden ze door de politie ingesloten en na enige tijd verzocht weer naar huis te gaan.

Wat ze ook deden; relschoppers bleven weg. Dat gebeurde ook in Den Bosch. „Als er geen ongeregeldheden zijn, gaan we weer naar huis”, zei een FC Den Bosch-supporter tegen het Brabants Dagblad.

Als er wél rellen waren geweest, waren ze dus ook na negen uur op straat gebleven. Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant was dat niet de bedoeling. „Wij waarderen hun opstelling. Meedere bewonersgroepen in Den Bosch fungeren momenteel als onze ogen en oren op straat. Maar voor negen uur moeten ze weer naar huis”, aldus de woordvoerder dinsdagavond.

In Maastricht trokken een paar honderd mensen dinsdagavond op initiatief van de ‘Angel-Side Mestreech’, de harde kern van voetbalclub MVV, door het centrum van de stad. „Om onze stad te beschermen tegen de ‘mafkezen’”, vertelde een meelopende fan. „En om de mensen met winkels bij te staan. Als het nodig is, zijn we morgen weer hier.”

Veel middenstanders hadden uit voorzorg – er waren berichten over mogelijke rellen – hun etalages al dichtgetimmerd. De optocht van ‘beschermengels’ trok er in stilte langs. Van relschoppers geen spoor. Een andere supporter: „We kregen signalen dat ze vanuit Kerkrade en Eindhoven zouden komen. We hadden ze op warme wijze welkom geheten.”

Babbeltje op het Vrijthof

Na een route kriskras door de binnenstad verzamelden de MVV’ers zich rond 20.00 uur op het Vrijthof. Daar maakten ze een babbeltje met elkaar.

Rond half negen begonnen agenten zich in de menigte te mengen als teken dat de avondklok eraan zat te komen. Gesprekken verliepen gemoedelijk.

Een agent: „We hebben gewonnen, jongens.”

Een supporter lachend: „We hebben nog nooit zo’n vriendelijke begeleiding van jullie gehad.”

De agent: „Kom veilig thuis. Hoie!”