De hele dag in spanning of het wéér misgaat in Haarlem

Hoe erg het zal worden, weet niemand. Of er überhaupt iets gaat gebeuren evenmin. „Maar als ze hier straks staan en je ramen ingooien is het te laat om nog in actie te komen”, zegt Michael Koehorst van scharrelslagerij De Vleespot. „Dat risico neem ik niet.”

Zijn zaak wordt in nog geen twee uur tijd volledig dichtgespijkerd, net als enkele andere zaken op het Marsmanplein in Haarlem-Noord. Kapper Robert Galjé doet het anders. Getooid met een muts van de F-Side („speciaal tevoorschijn gehaald”) waakt hij eigenhandig over zijn gevel. „Mijn vrienden appten meteen dat ze me kwamen helpen. We zullen zelf niks doen. Maar als er bij ons iets wordt geflikt…”

Veel mensen waren bang, dinsdag, ook in Haarlem. Na de rellen van voorgaande dagen roept de politie in Bergen op Zoom winkeliers op om hun spullen naar binnen te halen. In Amsterdam mag bankpersoneel eerder naar huis. In Rotterdam verandert winkelcentrum Alexandrium in een vesting, waar geen losstaande plantenbak of bankje meer te vinden is.

Auto’s in de hens

Haarlem werd maandag al opgeschrikt door relschoppers. Ze hielden huis in het zuiden van de stad, waar auto’s in vlammen op gingen en gefilmd werd hoe een fotograaf een steen tegen zijn hoofd kreeg. Taferelen waarvoor ze een dag later ook vrezen in het noordelijke deel. Aanleiding: een bericht op de app Snapchat.

‘Marsman gaat plat geen genade, iedereen komen wordt chaos’, lazen de ondernemers en buurtbewoners van het Marsmanplein in het screenshot dat via WhatsApp werd rondgestuurd. Vanaf 17.00 uur zouden de rellen beginnen.

Al meteen roept kinderdagverblijf Het Vosje ouders op hun kinderen eerder te halen. Honderden meters verderop blijft een sushizaak zelfs dicht, in verband met de veiligheid van het personeel. ‘Excuses voor het ongemak’, staat in een handgeschreven briefje op de deur.

Zo snel als de oproep om te rellen rondgaat, zo rap waarschuwen bewoners elkaar via burenapp Nextdoor. „Dan komt het ineens wel heel dichtbij’’, schrijft iemand. Een ander: „Misschien slim om dit door te geven aan oude buurtjes want zij zitten over het algemeen niet op social media.”

Buurtwacht

Vanzelfsprekend is het niet, in deze middenklassebuurt, maar door het naderend onheil zoeken mensen elkaar weer op. Mannen formeren zich online tot een buurtwacht, andere bewoners bellen bij elkaar aan. „Na twaalven kun je beter mijn man bellen”, zegt een vrouw tegen een waarschuwende buur. „Want dan slaap ik.”

Op het Marsmanplein, een non-descripte passage omringd door appartementencomplexen, denken sommige mensen nog een visje of boeket te kunnen scoren voordat ze horen dat er onheil op komst is. Als vanuit een skybox volgen flatbewoners elke stap van de politie-eenheid die vooral jongeren staande houden, terwijl de ondernemers met het uur ongeruster worden.

Kapper Galjé: „Ik ben al vijf weken dicht. Moet deze week de salarissen betalen en weet niet meer waarvan. En dan krijgen we dit.”

„Bij ons heeft het weinig zin de boel dicht te timmeren”, verzucht eigenaar Zekai Aksoi van het volledig uit glas opgetrokken restaurant PeperZout, midden op het plein. Hij heeft net al het buitenmeubilair opgestapeld en hoopt dat hij om vijf uur zijn eerste bestellingen kan verwerken. Zijn broer Zeki: „Wat ik mij afvraag: gaat de politie het gewoon laten gebeuren en dan ingrijpen, of gaan ze het voorkomen?”

Slager Koehorst gaat twee uur eerder dicht. „De politie kan het straks ook niet meer aan” verzucht hij. „We hebben een getraind leger. Laten we dat nu eens in Nederland inzetten in plaats van in andere werelddelen.”

Tegen vijf uur hebben alle winkeliers hun zaken verlaten en is het plein schoongeveegd door agenten.

Uiteindelijk gebeurt er niets. Om woensdag hun zaken te kunnen openen is de ondernemers aangeraden om zelf een schroefboormachine mee te nemen.