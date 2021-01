De F-16’s van Jan Roeland: met plezier onschadelijk gemaakt

Met het lichaam van de vogel heeft schilder Jan Roeland (1935-2016) niet veel op, maar met de koppen wel: die zijn mooi te abstraheren. Dat legde hij ooit uit aan Cherry Duyns in een aflevering van de documentaire-reeks Hollandse Meesters. „De cirkel, nog een cirkel en nog een grotere cirkel: die bepalen eigenlijk bij elkaar dat het de kop is van een vogel. Met die elementen ben ik bezig, niet met de vogel, maar dat je over die elementen bij elkaar kan zeggen: dat is een vogel.”

Pas in 2000 introduceerde Roeland de eend in zijn werk, het beest dat je altijd met één oog aankijkt, zoals ook wanneer ze langs de rand van een vijver liggen en even een oog open doen wanneer je erlangs wandelt. Waar verstoorde eenden langs de waterrand soms iets intimiderends hebben en vaker lichaam dan kop zijn, zijn ze bij Roeland teruggebracht tot die drie sympathieke cirkels van een hoofd waarbij het lichaam er niet meer toe doet.

In de Amsterdamse galerie Slewe hangen enkele van die eenden en andere vogels, zoals de ooievaar. En er hangt ook vroeger werk met sikkels, gele kegels en een geweldige Compositie met twee planten (1993).

Zo abstract begon het allemaal niet toen Roeland op 24-jarige leeftijd uit Kampen naar Amsterdam vertrok om naar de Rijksakademie te gaan. Hij had geen zin in het keurslijf aan de Akademie, vertrok en ging zijn eigen gang. Niet zonder succes, op zijn 27ste kreeg hij de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst.

De mens als object voor zijn werk had hij inmiddels al losgelaten en gelukkig maar, want een werk uit 1997 waar nog wel een stukje mens op te zien is – Neus en bril (1996/1997) – is prompt het minste doek dat nu hangt in galerie Slewe. In de neus zit net wat te veel beweging.

Penseel, passer en pen blijken gezamenlijk boeiend te kunnen zijn

In veel van zijn overige werk zijn onpersoonlijke dingen teruggebracht tot de basis, en dan blijkt dat penseel, passer en pen gezamenlijk boeiend kunnen zijn. Dan liggen er aaibare messen rondom een strak rood tafellaken (of iets scherpere messen rond een wit vlak).

Jan Roeland, F-16, 1999-2000, olieverf op linnen, 80 x 80 cm, courtesy Slewe Gallery, Amsterdam. Foto Peter Cox

En geestig ook: geen hamer en sikkel, maar een compositie van vier zwarte vierkanten en evenveel sikkels, die associaties oproepen met de Russische revoluties, zowel in kunst als politiek. Of de F-16’s die Roeland maakte tussen 1999 en 2010: vrolijk, kleurig en nadrukkelijk tweedimensionaal. Pacifistisch oorlogstuig, met plezier onschadelijk gemaakt.

Het is moeilijk de vinger te leggen waarom de eenvoud van Roeland zo goed is. Schrijver K. Schippers, die met Kees Hin films maakte waarin Roeland figureerde, kan dat wel goed. Over het werk van Roeland zei hij na diens dood: „Als je een vinger op je wang legt, dan voelt je vinger jouw wang, maar je wang voelt ook jouw vinger. Het gevoel is er dus op twee plekken tegelijk. Ik vind dat een bepaalde eenvoud hebben. Die eenvoud zit in mijn werk, maar zat ook in zijn werk.”

Het is precies die tederheid voor het object en tegelijkertijd het terugbrengen van bijvoorbeeld de eend tot enkele cirkels waardoor het werk aanspreekt.

Zelf stelde Roeland in zijn gesprek met Duyns: „Er bestaat een soort van ontevredenheid die de motor is voor het ontstaan van het schilderij zoals jij het bedoelt.” Van die ontevredenheid zie je niets terug, die is weg geschilderd tot de kern van wat hij wilde laten zien aan de oppervlakte ligt: een bloem, een simpele lijn, en een klein vierkantje in de hoek als ultieme versiering: een stiekem venster op die bloem vanaf de andere kant van het doek.

Jan Roeland in galerie Slewe is nu online te zien en van 10 t/m 27 februari in de galerie. Inl: Het werk vanis nu online te zien en van 10 t/m 27 februari in de galerie. Inl: Slewe.nl