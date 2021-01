De Europese cultuursector had vorig jaar 31 procent minder omzet

In 2019 had de cultuursector in Europa nog een omzet van 643 miljard. In 2020 is – na jaren van omzetstijging – die door Covid-19 gedaald met 31 procent. Dat blijkt uit het rapport Rebuilding Europe. The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis waarin het accountantkantoor EY de cultuurdata berekende van Europa.

De culturele sector had in 2020 nog een omzet van 444 miljard euro, terwijl vanaf 2013 de culturele sector juist was gestegen met 17 procent, dus met ruim 2 procent per jaar.

De verliezen zullen nog lang merkbaar zijn: de makers hebben niet alleen te kampen met gebrek aan inkomsten, ook voor 2021 en 2022 zullen de verliezen doorwerken omdat er niet alleen veel is verdwenen aan cultuur-uitingen, maar ook omdat royalties aan de makers de komende jaren een stuk lager zullen uitvallen. In de Europese Unie werken 7,6 miljoen mensen in de cultuursector, waarvan de meesten in de beeldende kunstsector, gevolgd door de muziekindustrie.

Minder toerisme

De helft van de ondervraagden gaf aan ook als de Covid-maatregelen versoepeld worden, theaters, musea, festivals en theaters voorlopig te mijden. Steden die als culturele hoofdstad veel toerisme trokken, zullen minder publiek krijgen, hetzelfde geldt voor grote musea in Europese steden. Wel is de verwachting dat boeken en muziekdragers beter verkocht zullen gaan worden, zij het dat in 2020 de boekensector een omzetverlies van 25 procent had vergeleken met 2019.

De culturele sector is met die 31 procent verlies harder getroffen dan de toeristenbranche of de auto-industrie, die volgens het rapport met een omzetdaling van respectievelijk 27 en 25 procent te kampen hadden.

Het hardst getroffen zijn de acteurs, gevolgd door de musici. Binnen de theaterwereld werd er 90 procent minder omzet gedraaid, binnen de muziekindustrie gaat het om 76 procent omzetverlies. De landen in Midden- en Oost-Europa zijn het hardst getroffen.

De enige sector die juist garen spon bij de pandemie was de game-industrie, daar werd negen procent meer omzet gedraaid vergeleken met 2019.