De directeur die de barricade op ging

Het was een huzarenstukje. Hoe directeur Maarten Veth in eendrachtige samenwerking met personeel en ondernemingsraad in 1981 papierfabriek Crown van Gelder in Velsen voor de poorten van het faillissement wegsleepte, zou een casus moeten zijn op elke cursus medezeggenschap en poldermodel.

De ondernemingsraad (OR) had een reddingsplan gemaakt. Veth had stiekem meegewerkt. Om de fabriek te redden, moesten een paar honderd man ontslag krijgen. De ruim tweehonderd die bleven, gebruikten een maandsalaris om medeaandeelhouder te worden. De OR won een kort geding om de fabriek open te houden. De eigenaar, Van Gelder Papier, had de raad in strijd met de wet namelijk géén advies gevraagd over de aangekondigde sluiting.

Lees ook: De economische ontwrichting XXXL gaat dit jaar beginnen

De gemeente Velsen kocht de grond onder de fabriek. Dat leverde geld op. De provincie financierde een warmtekrachtcentrale die de energiekosten reduceerde. In 1985 ging de winstgevende en groeiende fabriek naar de beurs. Personeel en beleggers hadden in 1981 zo’n 8 gulden per aandeel betaald. Nu waren die aandelen minstens 40 gulden waard.

Maarten Veth overleed samen met zijn vrouw Mieke ruim twee weken geleden. Onder de rouwadvertentie van de familie in NRC stond die van Crown van Gelder. Ondertekend door de directeur én, dat zie je niet vaak, door de OR-voorzitter.

Van 1981 naar 2021. Opnieuw een niet eerder geziene economische crisis. Overheersen de verschillen of zijn er ook (hoopgevende) parallellen?

Rond 1981 voltrok zich een koude sanering in de Nederlandse industrie. Grote werkgevers als bouw- en industrieconcern Ogem, scheepsbouwer RSV en Van Gelder Papier gingen bankroet. De regering steunde bedrijven in problemen vooral met leningen. Als die steun stopte, zoals in 1981 bij Van Gelder Papier, was een bankroet onvermijdelijk.

Een golf faillissementen is momenteel dé grote vrees onder crisismanagers bij overheid en banken. Nu zijn er weinig. De economie is verdoofd door overheidssteun. Als de golf komt, vallen niet de industriële concerns. Daar gaat het tamelijk voorspoedig. De pijn en het menselijk leed zitten bij winkeliers, in de horeca en in de toeristenindustrie.

Inmiddels loopt de ‘steunteller’ op. De jongste raming (21 januari) voor 2020 en 2021 samen is 74.499.000.000 euro. Ter vergelijking: dat is ruim 40 procent van de totále Nederlandse economie in 1981. Nederland is zoveel rijker geworden dat het kabinet bijna de helft van de economie van toen kan inzetten tegen de crisis nu.

Nog een verschil. Het overleven van Crown van Gelder stond niet op zichzelf. Ook bij andere papierfabrieken, zoals de Berghuizer in Wapenveld, gaf samenwerking tussen lokale directie, personeel en overheid de doorslag.

Het poldermodel avant la lettre.

Dat is nu wel anders. Werkgevers en vakbonden praten wel mee met het kabinet over steunmaatregelen. Maar op de werkvloer groeit antagonisme. In de metaal wordt gestaakt, in de supermarkten beginnen acties zodra de lockdown stopt.

Staan er roaring twenties voor de deur, of razende werkers?

Hoe lang en onvoorspelbaar deze crisis ook wordt, de wederopstanding in Velsen onderstreept dat zelfs in de donkerste dagen licht van ondernemerschap en hoop gloort.

Hoe kan dat eruit zien? Grote en welvarende ondernemingen willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kansen te over. Serieuze medezeggenschap. Fatsoenlijke banen en duurzame arbeidscontracten. Adequate loonstijgingen. En doe de inkoop bij lokale en regionale ondernemers.

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

Nieuwsbrief NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 januari 2021