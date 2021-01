Dat paleis is niet van mij, zegt Poetin

Tijd om de hele video van bijna twee uur te bekijken had de Russische president Poetin naar eigen zeggen niet. Medewerkers hebben hem wat fragmenten laten zien. Dat was voor Poetin voldoende om het geruchtmakende onderzoek over zijn onderkomen aan de Zwarte Zee te beoordelen. De video is bedoeld om „onze burgers te hersenspoelen”. En die foto van hem in het zwembad, die klopt niet.

Maandag reageerde Poetin op de video ‘Poetins Paleis’ die op 20 januari werd gepubliceerd op het YouTube-kanaal van oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Alle financiële details over paleis en omgeving komen daarin voorbij. Na zes dagen stond de teller op ruim 87 miljoen kijkers.

Woede en verontwaardiging over de extreme luxe, omvang (68 hectare) en kosten (1,3 miljard dollar) van het resort verhoogden vrijwel zeker de opkomst bij de demonstraties in heel Rusland tegen Poetin, afgelopen zaterdag. Sommigen droegen wc-borstels mee, een verwijzing naar een borstel van 700 euro uit de video.

Helpen in de wijngaard

Het paleis is niet van hem, zei Poetin maandag tijdens een videoconferentie ter ere van de Russische Dag van de Studenten. Is het waar wat we op internet zien, vroeg een student. Poetin: „Niets van wat daar wordt gepresenteerd als mijn bezit is of was ooit van mij of van mijn naaste familie. Ooit.” Ongevraagd meldt Poetin ook nog dat hij na zijn politieke leven wellicht als juridisch adviseur wil helpen in de wijngaard van een vriend. „Het enige wat ik zag dat me interesseerde was het wijn maken.”

Twee zaken vielen op bij de reactie van Poetin. Zijn ontkenning betekent weinig, omdat het team van Navalny in de video juist laat zien hoe Poetin gebruikmaakt van stromannen om de werkelijke eigenaar te verhullen. Navalny brengt het netwerk van bevriende oligarchen rond de president in kaart. Als dank (plicht) voor bewezen diensten dragen ze bij aan de financiering van het resort. Ook helpen ze met dwaalsporen over het eigendom, bijvoorbeeld met een fictieve verkoop van het complex in 2011.

Opvallender nog, constateren Kremlinwatchers, is het feit dat Poetin überhaupt reageert op de video. De naam Navalny vermijdt hij nog steeds, maar negeren van de ophef over de paleisvideo was kennelijk geen optie meer. Sommige analisten zien de ontkenning als een teken van paniek in het Kremlin. „Door te reageren op Navalny’s paleisonderzoek heeft Poetin de nationale protesten deels gelegitimeerd en indirect de publieke weerstand erkend”, aldus analiste Tatjana Stanovaja.

Anderen wijzen erop dat Navalny, die bij zijn terugkeer naar Moskou op 17 januari meteen werd gearresteerd, er in slaagt al een week de Russische politiek te domineren.

Na zijn terugkeer en de aangekondigde arrestatie volgde de video, en het nationale protest van dit weekend. Over het precieze aantal deelnemers is geen consensus, wel dat het er tienduizenden waren en dat er een recordaantal van circa 3.700 mensen is gearresteerd. Onder hen zijn veertig journalisten, die met name in Sint-Petersburg werden aangehouden. Uit eerste enquêtes blijkt dat 40 procent van de demonstranten niet eerder de straat opging en dat alle leeftijden vertegenwoordigd waren.

Nog geen sancties

Hoe groot de steun voor Navalny onder de Russische bevolking precies is, is niet te zeggen, schrijft de onafhankelijke krant The Moscow Times na vergelijking van oudere en recente enquêtes. Wel bleek uit een peiling in september, kort nadat Navalny vergiftigd werd en in Duitsland moest herstellen, dat 20 procent van de ondervraagden instemde met Navalny’s oppositie-activiteiten, tegen 50 procent afkeuring.

Internationaal neemt de druk toe om steviger te reageren op de situatie in Rusland. Het Europese Parlement heeft opgeroepen tot sancties. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken besloten maandag echter nog geen maatregelen te nemen. Ze willen afwachten wat het bezoek van EU-buitenlandchef Josep Borrell aan Moskou, begin februari, oplevert.

Ondertussen richt Rusland de pijlen op de VS. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou werd maandag ontboden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij kreeg te horen dat de Russische regering de veiligheidswaarschuwing voor Amerikanen, naar aanleiding van de te verwachten demonstraties, door Moskou wordt beschouwd als „directe bemoeienis met onze binnenlandse zaken”.

De zorgen voor het Kremlin zijn niet voorbij. Maandag kondigden medestanders van Navalny een volgend protest aan, komende zondag in heel Rusland. „Voor Navalny’s vrijheid. Voor ieders vrijheid. Voor rechtvaardigheid”, aldus de oproep van medewerker Leonid Volkov op Twitter.