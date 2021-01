Eerste thuiswonende 90-plussers ingeënt tegen Covid-19

Het vaccineren van de eerste zelfstandig wonende, mobiele 90-plussers is dinsdag begonnen. De eerste ouderen kregen hun prik tegen Covid-19 in een sporthal in Apeldoorn, meldt persbureau ANP. In totaal wonen in Nederland zo’n 90.000 thuiswonende 90-plussers. Hun huisarts moet bepalen of zij mobiel genoeg zijn om naar de vaccinatielocatie van de GGD te gaan. Volgens ANP geldt dat voor ongeveer de helft van deze groep.

Braziliaanse variant voor het eerst opgedoken in de Verenigde Staten

De variant van het coronavirus die voor het eerst in Brazilië werd vastgesteld, is voor het eerst opgedoken in de Verenigde Staten. De mutatie is aangetroffen bij een persoon in de staat Minnesota, maakte de gezondheidsdienst daar maandag bekend. Deze persoon was onlangs vanuit Brazilië naar de VS gereisd.

Mede met oog op verschillende besmettelijke coronamutaties, heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandag de grenzen gesloten voor niet-noodzakelijke reizigers uit Brazilië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het Europese Schengengebied. Hij maakt hiermee beleid van zijn voorganger Donald Trump ongedaan, die deze reisrestricties een week eerder ophief. Reizigers die recentelijk in Zuid-Afrika waren zijn ook niet meer welkom in het land. Alle passagiers die wel naar de VS mogen vliegen, moeten vanaf vandaag bij aankomst een negatieve testuitslag kunnen overhandigen.