Tien agenten gewond bij rellen in Rotterdam, in heel Nederland zeker 151 arrestaties

In Rotterdam zijn maandagavond bij rellen rondom het ingaan van de avondklok tien agenten gewond geraakt. De politie heeft zeker zestig relschoppers in de stad opgepakt, zo zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke maandagochtend bij Goedemorgen Nederland op NPO 1. Burgemeester Aboutaleb kondigde maandagavond twee noodbevelen voor verschillende delen van de stad af. In meerdere steden vonden maandagavond opnieuw rellen en plunderingen plaats na het voor de derde keer ingaan van de avondklok. Tot een uur of twaalf werden zeker 151 mensen opgepakt. Daarna zijn mogelijk nog meer relschoppers aangehouden, zo laat de politie weten.

Naast Rotterdam was het onder meer onrustig in Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Breda en Den Bosch. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk, vernielden winkels en andere gebouwen en gebruikten geweld tegen de mobiele eenheid. In meerdere steden werden voor 21.00 uur via sociale media oproepen gedaan om te komen rellen.

De gemeente Den Bosch spreekt van een „trieste avond” voor de stad. „Relschoppers vernielden veel in de binnenstad. Met hun gedrag zorgden ze voor angst bij inwoners”, aldus de gemeente. In de binnenstad van Den Bosch zouden meerdere winkels geplunderd zijn. De politie heeft er „tientallen aanhoudingen” verricht. In Breda werden zeker drie mensen aangehouden.

In Geleen, Helmond, Almelo, Tilburg en Zwolle was het eveneens onrustig. Ook in deze steden werd de ME ingezet en hield de politie meerdere mensen aan. In Almelo werden acht mensen opgepakt en drie in Zwolle.

Het was voor de derde avond op rij op verschillende plaatsen onrustig rondom de avondklok, die zaterdag voor het eerst van kracht ging. Zaterdag werd er geweld gebruikt en brand gesticht in Urk. In Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties zondag overdag ook uit op rellen; in Eindhoven werd onder meer het centraal station voor „tonnen” vernield, aldus ProRail. In beide steden werd de ME ingezet en werden ruim 250 relschoppers opgepakt. In Eindhoven lijkt het ingaan van de derde avondklok maandag redelijk rustig verlopen te zijn.

