Chaos in New Delhi na uit de hand gelopen boerenprotesten

De aanhoudende boerenprotesten in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn dinsdag uit de hand gelopen. Boze boeren zijn op verschillende plekken slaags geraakt met de politie en hebben zich lopend en met trekkers door politiebarricades en traangasaanvallen heen gevochten. Ook hebben zij het monumentale en zeventiende-eeuwse Rode Fort bestormd en zou er chaos heersen rondom een van de metrostations in de stad, zo melden lokale media. Tot nu toe zou bij chaos rondom de protesten zeker één dode zijn gevallen.

De boerenprotesten in New Delhi en andere Indiase steden houden al maanden aan. Grote groepen boeren blokkeren sinds eind november met hun machines toegangswegen tot de hoofdstad en slapen al dagen, weken en soms maandenlang in de trekkers. De boeren hadden zich voorgenomen uitgerekend op dinsdag, de zogeheten Dag van de Republiek, de stad in te trekken en hun grieven kenbaar te maken. Op die dag viert het land het officieel van kracht gaan van de Indiase grondwet in 1950. Vanaf dat moment was de transitie van een Britse kolonie tot een zelfstandige republiek compleet.

De boeren protesteren tegen een drietal wetsvoorstellen van de regering. Ze vrezen dat deze wetten meer macht bij grote bedrijven en grootgrondbezitters leggen, maar overheidsbescherming wegnemen van de kleine boeren. Eerder deze maand schrapte het Indiase Hooggerechtshof de voorstellen voorlopig; een onafhankelijk comité gaat praten met de boeren en moet hun grieven onderzoeken. Of de voorstellen daarmee definitief van tafel zijn, is nog niet gezegd.

