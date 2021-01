Canadees parlement bestempelt Proud Boys als terreurorganisatie

Het Lagerhuis van het Canadese parlement heeft maandagavond lokale tijd ingestemd met een motie om de neofascistische groepering Proud Boys tot een terreurorganisatie te bestempelen. De motie is niet-bindend en de regering moet alsnog bepalen of de Proud Boys formeel aan de lijst van terreurgroepen worden toegevoegd. Alle parlementariërs stemden in met het voorstel, ingediend door de New Democratic Party, de vierde grootste partij in het Lagerhuis. Wanneer een groep op de terrorismelijst staat, worden alle financiële middelen aan de groep bevroren en is het overmaken van geld aan leden van de groep verboden.

De Proud Boys werden in 2016 als grap opgericht door de Canadese Gavin McInnes, mede-oprichter van Vice Media. In de jaren erna groeiden de Proud Boys, die momenteel in meerdere Engelstalige landen actief zijn, uit tot een ultrarechtse groepering. Leden zouden openlijk geweld plegen om „westerse waarden” te verdedigen. Ook draagt de groep de complottheorie van de ‘witte genocide’ uit, de ongefundeerde claim dat er systematisch genocide plaatsvindt tegen mensen met een witte huidskleur.

In de Verenigde Staten kwam de groepering recent ter sprake tijdens een verkiezingsdebat tussen de toenmalige presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden. Toen Trump werd gevraagd witnationalistisch geweld, specifiek dat van de Proud Boys, af te keuren, zei Trump in dat debat: „Proud Boys, stand back and stand by!” (stap terug en sta klaar). De zinsnede werd algemeen opgevat als een bevel aan de Proud Boys om zichzelf in het gareel te brengen. Begin januari werd de voorman van de groepering, Enrique Tarrio, opgepakt wegens het vernietigen van Black Lives Matter-vlaggen en het bezitten van een patroonhouder voor een vuurwapen.