Bidens filmfavoriet toont gelovig hart

Met Joe Biden krijgt de VS wederom een gelovig president aan het roer. Bidens mooie inaugurele rede stond bol van verwijzingen naar zijn geloof, de Bijbel en zelfs naar De stad van God van Augustinus. Misschien is dat voor conservatieve katholieken een nogal raadselachtig fenomeen, want Biden steunt het homohuwelijk en het recht op abortus. Toch kan aan zijn diepe geloof geen twijfel bestaan. Biden slaat kerkbezoek op zondag zelden over. Hij draagt ook altijd een rozenkrans met zich mee. Dat hij vaak spreekt van „de strijd om de ziel van Amerika” komt hier vandaan.

Biden is pas de tweede katholieke president van de VS na John F. Kennedy. Als vice-president onder Barack Obama was hij de eerste katholiek in dat hoge ambt. Dat is geen privézaak, want Bidens geloof voedt zijn politieke keuzes en opvattingen. Bidens katholicisme zal op de achtergrond ook een rol hebben gespeeld, toen hij de vraag kreeg voorgelegd wat zijn favoriete film is.

Dat blijkt de Britse klassieker Chariots of Fire te zijn van regisseur Hugh Hudson, die in 1982 bijna alle belangrijke Oscars won. De filmmuziek van Vangelis is nu misschien beroemder dan de film zelf. Het op feiten gebaseerde kostuumdrama gaat over twee jonge atleten die trainen voor de Olympische Spelen van 1924 in Parijs. Harold Abrahams is joods en wil met zijn prestaties vooral bewijzen dat hij heus niet onderdoet voor het zelfingenomen Britse establishment. Eric Liddell is de zoon van Schotse missionarissen in China. Hij loopt voor de glorie van God, maar hij weigert pertinent mee te doen aan wedstrijden op zondag. Daardoor komt hij voor een moeilijke keuze te staan. Als Liddell de Olympische Spelen eindelijk weet te bereiken blijkt een van de wedstrijden te zijn gepland op de sabbat.

Biden lijkt vooral door Liddell te zijn geïnspireerd. „Chariots of Fire is mijn favoriete film, denk ik”, verklaarde hij ooit tegenover een televisie-journalist. „Er komt een moment waarop iemand zijn persoonlijke roem en glorie ondergeschikt moet maken aan zijn principes. Dat is voor mij het kenmerk van echte heldendom: als iemand daartoe in staat is.”

Biden zal misschien allereerst de brandende persoonlijke ambitie hebben herkend van de topsporters in Chariots of Fire. Van zijn eigen ambities heeft Biden in ieder geval nooit een geheim gemaakt: hij liet als beginnend senator in 1972 al aan iedereen weten dat hij president van de Verenigde Staten wilde worden. Na bijna vijftig jaar heeft hij zijn doel alsnog bereikt; daar zou op zichzelf al een film in zitten.

Maar tegelijkertijd draagt Chariots of Fire – en Biden dus ook als een prominente fan – de boodschap uit dat het belangrijk is om te geloven in iets wat groter is dan persoonlijk gewin. Biden zegt zijn geloof niet te willen opdringen aan anderen. Maar hij draagt wel vrij luid en duidelijk uit dat het belangrijk is om érgens in te geloven, iets dat groter is dan iemands persoonlijke belang. Wie de ravage in de Amerikaanse politiek van de afgelopen jaren in ogenschouw neemt, ziet dat Biden nog wel wat missiewerk te doen heeft.

Peter de Bruijn is filmrecensent.