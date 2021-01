Apothekers: kwetsbare patiënten dupe van nieuw beleid Zilveren Kruis

De Nederlandse Apothekerscoöperatie (Napco) hekelt nieuw beleid van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om uitsluitend online bestelde medische hulpmiddelen, zoals diabetesteststrips, (volledig) te vergoeden. Kwetsbare patiënten met weinig ervaring met computers, zouden daar de dupe van worden. Een petitie voor het behoud van gecontracteerde zorg door apothekers is inmiddels meer dan 5.700 keer ondertekend en wordt dinsdagmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zilveren Kruis heeft het nieuwe zogeheten hulpmiddelenbeleid op 1 januari ingevoerd. Hierdoor worden onder meer incontinentiemateriaal, teststrips voor diabetespatiënten en verbandmateriaal alleen nog volledig vergoed als deze online zijn besteld bij een gecontracteerde medisch speciaalzaak – en dus niet als deze zijn aangeschaft bij de apotheek op de hoek.

Katja van Oirschot, apotheker in Weesp en ook ondertekenaar van de petitie, lichtte haar frustratie over het beleid dinsdagochtend toe in het NOS Radio 1 Journaal. Ze sprak van „ontreddering” onder haar patiënten die het gewend zijn de hulpmiddelen in de apotheek te halen.

‘Intensief gecommuniceerd’

De nieuwe regeling heeft volgens haar een negatief effect op de bereikbaarheid van de zorg en de zelfstandigheid van onder meer thuiswonende ouderen. „Mensen die het loopje naar de apotheek gewend zijn om daar hun incontinentiemateriaal te halen en dat nu online moeten bestellen.” Met name ouderen boven de tachtig en negentig jaar, „die helemaal niet online zijn”, zullen volgens haar verstoken zijn van toegankelijke zorg. Het is niet duidelijk om hoeveel patiënten het gaat.

Olivier Gerrits, directeur Zorg en Inkoop bij het Zilveren Kruis, erkent „de grote verandering voor verzekerden die gewend waren naar de apotheek te lopen”. In de radio-uitzending stelt hij echter ook dat van de in totaal 500.000 verzekerden die de hulpmiddelen gebruiken, meer dan de helft (300.000) al gebruik maken van de online medisch speciaalzaken. Voor die mensen („zeker niet alleen jonge mensen, ook ouderen”) zou er dus niets veranderen.

Bovendien is de nieuwe regeling volgens hem „intensief gecommuniceerd met onze verzekerden” – iets wat Van Oirschot niet herkende – en kunnen patiënten de producten ook telefonisch bestellen. De petitie gaat volgens hem geen verandering brengen in het beleid.