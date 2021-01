Alleen maar ‘een kopje koffie’ drinken op het Museumplein

Een protest tegen „tien jaar wanbeleid” van premier Rutte, „met als kers op de taart de coronamaatregelen”. Dat zijn de demonstraties op het Museumplein in Amsterdam die Michel Reijinga de afgelopen twee weken initieerde. Geweld keurt hij af, zegt hij in interviews en op sociale media. Ook afgelopen dinsdag weer, in een post op zijn Facebookpagina ‘Nederland in Verzet’ (ruim 18.000 volgers): „Nederland staat in brand. Dit mag niet zo doorgaan.”

Dat de twee betogingen op het Museumplein eindigden in geweld, is volgens Reijinga de schuld de autoriteiten. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verbood hem op zondag 17 januari te demonstreren op het grote, moeilijk af te sluiten Museumplein – in plaats daarvan mocht hij naar het Westerpark. De rechter gaf haar gelijk. Daarop kwamen Reijinga en zijn mede-betogers toch naar het Museumplein om te gaan „koffiedrinken” – waarna de politie ingreep en het uit de hand liep. Niet vreemd, zei hij later tegen stadszender AT5: „Als het niet mag, dan kan ik de veiligheid niet garanderen.”

Reijinga (52) komt uit een familie van Amsterdamse marktkooplieden. Zijn vader stond tot een paar jaar geleden nog op de Albert Cuyp met horloges, vertelt een collega-ondernemer die niet met zijn naam in de krant wil. Zelf handelde Reijinga in van alles, van agenda’s tot kerstartikelen. Ook was hij eigenaar van een koffiehuis op de markt, dat hij een jaar of tien geleden verkocht. Onder zijn voormalige collega’s heeft Reijinga een reputatie die „niet heel erg goed is”, aldus de ondernemer. „Het gaat bij hem vaak om geld en om aandacht”.

Een jaar of tien geleden maakte Reijinga de overstap naar de evenementenbranche. Hij organiseerde avonden met volkszangers als Dries Roelvink en Robert Leroy. Die kwamen ook optreden in Contra73, een onder Amsterdammers uit Purmerend en Almere geliefd entertainment-restaurant waarvan hij in 2013 eigenaar werd.

In de horeca noch in de evenementen lijkt Reijinga heel succesvol te zijn geweest. Contra73 ging na twee jaar failliet. „Al snel werd duidelijk dat een vordering niet zou kunnen worden betaald, dus daar ben ik niet meer achteraan gegaan”, zegt curator Joost van der Grinten. Het bedrijf waarmee Reijinga evenementen organiseerde, werd eind vorig jaar uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In 2018 duikt Reijinga voor het eerst op als organisator van een demonstratie op het Museumplein, tegen de sluiting van het failliete Slotervaartziekenhuis. Zijn activisme neemt een vlucht als hij in 2019 een burn-out krijgt en vervolgens drie maanden moet wachten op een operatie vanwege corona, zo vertelde hij onlangs aan het alternatieve nieuwskanaal Lockdown News Network. „Hoe meer je thuis zit, hoe meer je je gaat irriteren aan het kabinet-Rutte.”

Reijinga wilde aanvankelijk een reeks van negen demonstraties organiseren tegen het kabinet, door het hele land. Maar nadat de eerste illegale samenkomst op het Museumplein uit de hand liep, blies hij dat plan af. In plaats daarvan zou hij iedere zondag op het Museumplein komen „koffiedrinken”. Opnieuw kwamen er hordes mensen naar het plein, opnieuw eindigde het in geweld.

Reijinga is tot nu ongrijpbaar gebleven voor de autoriteiten. Op een slimme manier omzeilt hij in zijn acties en woordgebruik strafbare feiten. Hij roept niemand op naar het Museumplein te komen, maar zegt ook dat „iedereen vrij” is, „vrij om te doen en laten waar hij/zij zichzelf goed bij voelt”. Organisator van de protesten? Is hij niet. „Ik ben geen leader of the group, ik voer soms alleen het woord en daar volgt reactie op.”

Aan iedere veroordeling van geweld voegt Reijinga toe: „ook politiegeweld” – daarmee suggererend dat de politie er zonder reden op los slaat. En hij toont begrip voor de „lontjes die tot ontploffing komen” bij de betogers.

Wat Reijinga’s plannen voor komend weekend zijn, wil hij nog niet zeggen: hij is niet bereikbaar voor commentaar omdat hij deze week een „persboycot” houdt. Maar wat hij in ieder geval gaat doen, is koffiebekers uitdelen met de tekst „drink koffie voor vrijheid”.

Op het Amsterdamse stadhuis houden ze voor komende zondag opnieuw rekening met geweld op het Museumplein.