Voor nu is heel Turkije blij met de terugkeer van de verloren zoon Mesut Özil

De terugkeer van een verloren zoon. Zo valt de intense vreugde in Turkije over de transfer van Mesut Özil naar Fenerbahçe het beste te typeren. De Turks-Duitse middenvelder heeft een heldenstatus in het land waar zijn familie vandaan komt. Zijn aankomst in Istanbul, vorige week zondag, was zulk groot nieuws dat het persbureau EHA zelfs een vliegtuigradar publiceerde waarop zijn vlucht van minuut tot minuut te volgen was. Özil werd dinsdag officieel gepresenteerd.

Lees ook: Mesut Özil, de sterspeler van Arsenal die uit beeld verdween

Met de overstap komt er een einde aan de lange en pijnlijke vechtscheiding tussen Özil en Arsenal, de Engelse club waar hij sinds 2013 onder contract stond. Maar na een reeks incidenten, waarbij Özils politieke activisme een rol speelde, werd hij nauwelijks nog opgesteld, ook al was hij met zijn salaris van 390.000 euro per week de duurste speler. Beide partijen zijn opgelucht dat aan deze situatie een eind komt. Özil begint een nieuw avontuur, Arsenal is verlost van een grote financiële last.

Özil zette deze week zijn handtekening onder een contract voor 3,5 jaar. Fenerbahce betaalt de club uit Londen maximaal 1,75 miljoen euro voor Özil, afhankelijk van zijn sportieve prestaties. Zijn salaris bedraagt 3 miljoen euro per jaar, een stuk minder dan bij Arsenal. „Hij had meer kunnen verdienen bij clubs in Amerika of Qatar, dus zijn overstap naar Fenerbahçe lijkt een emotionele keuze”, zegt Patrick Keddie, auteur van het boek The Passion: Football and the Story of Modern Turkey.

Met zijn overstap naar Fenerbahçe vervult Özil een jongensdroom. „Als kind in Duitsland was ik al fan van Fenerbahçe – elke Duitse Turk steunt tijdens zijn jeugd een Turkse club”, twitterde hij. ,,En de mijne was Fenerbahçe. Fenerbahçe is te vergelijken Real Madrid in Spanje, de grootste club van het land.” Özils liefde voor de club was zo groot, dat hij als jonge prof bij de Duitse club Schalke o4 eens naar de training kwam in een Fenerbahçe-shirt. Voor straf mocht hij niet spelen.

Hoewel de 32-jarige Özil in de herfst van zijn carrière zit, is hij nog altijd een speler van wereldklasse. Het is jaren geleden dat een Turkse club zo’n grote naam wist aan te trekken. „Dit is een enorme gebeurtenis voor Fenerbahçe, en voor het Turkse voetbal in het algemeen”, zegt Keddie. „Özils komst leidt tot vreugde bij Fenerbahçe, maar zelfs ook bij supporters van rivaliserende clubs. Ik sprak een Besiktas-fan die weer zin heeft om wedstrijden te kijken.”

Fenerbahçe neemt een groot risico met de transfer. Want de verwachtingen zijn zo hoog dat Özil haast alleen maar kan tegenvallen. Het is lang geleden dat Fenerbahçe voor het laatst een prijs pakte. Özil moet de club de eerste landstitel bezorgen sinds 2014. Dat is het enige dat telt. Als hij daar niet in slaagt, dan dreigt eenzelfde roemloze aftocht als bij Arsenal, waar de frustratie over zijn hoge salaris groeide naarmate zijn prestaties op het veld tegenvielen.

Özil is een dure speler voor Fenerbahçe, dat 515 miljoen euro schuld heeft. De Europese voetbalbond UEFA legde de club vorig jaar een boete van 2 miljoen euro op voor schending van de regels voor Financial Fair Play. Clubvoorzitter Ali Koc had in het verleden juist kritiek op de aankoop van oude, dure spelers door Turkse clubs. Het lijkt erop dat hij is bezweken voor de logica van het Turkse voetbal. Om de kosten van de transfer te drukken heeft Koc de supporters gevraagd om per sms geld te doneren.

‘Koning van de assist’

De grote vraag is of Özils frivole speelstijl uit de verf komt in de Turkse competitie, die de afgelopen jaren sterk aan kwaliteit heeft ingeboet. „Het Turkse voetbal is erg fysiek, met veel overtredingen en vuil spel”’, zegt Keddie. „Özil zou moeite kunnen hebben om zich daaraan aan te passen. Hij is een creatieve voetballer, de koning van de assist, die anderen laat scoren. Maar Fenerbahçe heeft weinig spelers van zijn kaliber. Spits Papiss Cissé maakte slechts drie goals dit seizoen.”

Ook Özils nauwe band met president Erdogan kan hem in de problemen brengen, zoals eerder gebeurde in Duitsland. Zijn ontmoeting met Erdogan aan de vooravond van het WK in Rusland in 2018 leidde tot zo veel kritiek in Duitsland, dat hij niet langer voor het nationale team wilde spelen. Hij maakte zijn vertrek bekend in een vlammende aanklacht tegen discriminatie en racisme. „Ik ben een Duitser als we winnen, maar een immigrant als we verliezen”, schreef Özil.

De 32-jarige Özil trainde zondag voor het eerst mee bij Fenerbahçe. Foto Ozan KOSE / AFP

Zijn breuk met Die Mannschaft leverde Özil veel sympathie in Turkije. Maar zijn relatie met Erdogan is omstreden, zeker bij seculiere Turken, die vinden dat hij gebruikt wordt voor politieke propaganda. Die indruk werd versterkt toen Erdogan in 2019 getuige was op de bruiloft van Özil en zijn verloofde – voormalig Miss Turkije Amine Gülse – in een luxueus hotel aan de Bosporus. De timing was pikant: vlak voor de herhaling van de cruciale burgemeestersverkiezingen in Istanbul.

Politieke standpunten

Hoewel Fenerbahçe een volksclub is, die een afspiegeling vormt van de samenleving, en ook Erdogan tot zijn supporters mag rekenen, staat de club niet op goede voet met de president. Fenerbahçe-fans speelden een belangrijke rol bij de Gezi-protesten in 2013, en stonden bekend om hun politieke spandoeken en spreekkoren in het stadion, die inmiddels zijn verboden. Maar voor de meeste supporters is de kwaliteit van Özil als speler nu belangrijker dan zijn politieke standpunten.

„De meeste fans zijn blij met zijn komst, ongeacht de politiek”, zegt een hooggeplaatste insider bij Fenerbahçe, die anoniem wil blijven om voorzitter Koc niet voor het hoofd te stoten. „Maar ik ken ook fans die tegen de transfer zijn vanwege de politieke dimensie. Sommige journalisten zijn argwanend en vermoeden dat Erdogan een rol heeft gespeeld bij zijn komst. Ook al is dat niet zo, het is wel de indruk die veel mensen hebben vanwege de warme band tussen hen.”

Maar Özil kan Erdogan ook in een lastig parket brengen met zijn scherpe kritiek op de Chinese onderdrukking van de islamitische Oeigoeren. In december 2019 plaatste hij een vlijmscherpe aanklacht op Twitter en Instagram waarin hij niet alleen uithaalde naar China, maar ook schreef dat de islamitische gemeenschap „zwijgt” en de Oeigoeren „in de steek heeft gelaten”. Dit geldt ook voor Erdogan, die zich graag presenteert als voorvechter voor onderdrukte moslims in Europa, maar China niet voor het hoofd wil stoten.

De gevolgen van de aanklacht waren groot. Özil werd persona non grata in China. Elke verwijzing naar zijn naam verdween van het Chinese internet. Hij werd geschrapt uit de Chinese versie van het voetbalspel Pro Evolution Soccer 2020. En duels van Arsenal waren niet meer te zien op de staatszender CCTV. Dit staat Fenerbahçe ook te wachten. Dat kan nog meer problemen opleveren met het Qatarese mediabedrijf beIN Sports, dat de uitzendrechten van de Süper Lig bezit; Fenerbahçe en beIN zijn al in een conflict verwikkeld over de hoogte van het uitzendgeld.