Voorzitter politievakbond: politici en burgemeesters moeten één lijn trekken

Het is belangrijk dat politici en burgemeesters één lijn trekken over de noodzaak van de avondklok en over hoe er moet worden opgetreden tegen relschoppers.

Dit zegt de voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs. Hij noemt het weinig productief „dat politici elkaar nu via sociale media gaan beschuldigen van ophitserij”. De politie heeft steun nodig om de grote openbare orde problemen goed te kunnen aanpakken.

Struijs maakt zich grote zorgen over het geweld dat de afgelopen dagen op verschillende plekken werd getoond tegenover de politie. „Stenen, stokken en zelfs messen. Agenten krijgen van alles naar hun hoofd gegooid.”

De hier en daar gemaakte vergelijking met krakersrellen uit de jaren 80 van de vorige eeuw is volgens hem niet gepast. „Toen ging het om acties tegen woningnood. Nu hebben we het over rellen tijdens een gezondheidscrisis.”

Huiveringwekkend

Struijs noemt het „huiveringwekkend” dat zondag het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede door jongeren werd belaagd die vuurwerk gooiden en die probeerden ruiten in te gooien. „Ook middenstanders die het nu toch al moeilijk hebben worden belaagd door plunderingen en brandstichtingen. Het is vreselijk.”

Struijs zegt dat de 60.000 agenten van de Nationale Politie nu zo fors zijn op geschaald, dat het de komende dagen geen probleem moet zijn wanordelijkheden aan te pakken. „Maar als dit een zaak van de lange adem blijkt, wordt het moeilijk.” De politie krijgt bijstand van de marechaussee die ook getraind zijn in het werk van de Mobiele Eenheid.

De politie heeft het moeilijk omdat via sociale media „in de meest vreemde steden” ook wordt opgeroepen te gaan rellen, aldus Struijs. Agenten die via de sociale media ontwikkelingen in de gaten houden, draaien op volle sterkte.

„Er ontstaat onder veel jongeren nu een sfeertje van : ‘wij kunnen als stad ook niet achterblijven. Verzamelen’”, aldus Struijs. De politie wordt geconfronteerd met drie verschillende soorten ‘demonstranten’ op straat: tegenstanders van corona, relschoppers en meelopers. Struijs: „Het is voor de politie niet mogelijk onderscheid te maken in het optreden tegen deze groepen.”

Op verreweg de meeste plekken wordt de avondklok overigens prima nageleefd, vertellen agenten. „Mensen die we controleren werken bijna allemaal netjes mee”, aldus een wijkagent in Amsterdam.

