Van Houtens metamorfose van Philips is bijna voltooid

„Een opsplitsing is niet aan de orde.” Philips-topman Frans van Houten klonk in 2011 resoluut. Beleggersvereniging VEB suggereerde na een paar dramatische kwartalen dat de som van de afzonderlijke delen weleens groter zou kunnen zijn dan die van één enkel concern. Maar Van Houten hield vol: „Philips is een gediversificeerde industriële onderneming en dat blijft zo.”

Misschien was het beleefdheid en wilde hij geen tegenkrachten mobiliseren. Bovendien had de net aangetreden topman industrieel erfgoed in handen. Het bedrijf maakte toen nog lampen, huishoudelijke producten en zorgapparatuur. Philips was immers een van de grootste Nederlandse conglomeraten ooit, met op het hoogtepunt ruim 400.000 mensen in dienst.

In tegenstelling tot wat hij beloofde, slankte Van Houten Philips wel degelijk af. De lichtdivisie werd in 2016 als Signify verzelfstandigd en naar de Amsterdamse beurs gebracht. En naar verwachting zal hij maandag bij de presentatie van de jaarcijfers ook een update geven over de verkoop van de tak consumentenelektronica. Een jaar geleden maakte Philips bekend afscheid te gaan nemen van de airfryers, Senseo-machines en stofzuigers.

Als potentiële kopers zijn nog drie Chinese kandidaten in de race, bevestigen bronnen aan NRC naar aanleiding van berichtgeving van persbureau Bloomberg en Het Financieele Dagblad. Het gaat om CDH Investments, Hillhouse Capital en een samenwerking tussen het Chinese elektronicabedrijf TCL en Citic Capital.

Deze partijen zouden bereid zijn meer dan 3 miljard euro te betalen voor het Philips-onderdeel. Wel behoudt het Nederlandse bedrijf de merkrechten. Op een verwachte jaaromzet van 2,3 miljard voor de verkochte elektronica-divisie zou Philips daarmee kunnen rekenen op 60 miljoen euro aan licentie-inkomsten.

Aan de exclusieve onderhandelingen met Chinese partijen kleeft een risico. Mocht de Chinese staat geen heil zien in overname, dan kan het die blokkeren. Het is de vraag of dan partijen die na een eerste biedingsronde zijn afgevallen weer in beeld komen.

„Alle westerse spelers liggen volgens onze informatie uit het proces”, zegt een bron rond het verkooptraject. Als alternatief zou Philips de Signify-route overwegen: een beursgang met een afgesplitst bedrijf.

Met het afstoten van de consumentenelektronica is de afslanking van Philips vrijwel voltooid. Het conglomeraat van weleer, dat voor elke handeling in huis wel een apparaat verkocht, is dan volledig gericht op gezondheidstechnologie. Philips behoudt wel de elektronische tandenborstels en scheerapparaten. De redenatie: persoonlijke verzorging is onderdeel van een goede gezondheid.

Focus op één groeimarkt

De presentatie van de jaarcijfers deze maandag markeert tevens het moment waarop Van Houten tien jaar aan het roer staat. De topman kende een aarzelende start. Zo moest Philips in 2011 drie winstwaarschuwingen afgeven en boekte het een megaverlies van 1,3 miljard euro. De beurskoers zakte in.

Dus greep Van Houten toch in. Hij volgde de les die veel industriële grootmachten afgelopen decennia trokken: focus je op kernactiviteiten. In het geval van Philips werd dat de gezondheidszorg. Een groeimarkt vanwege de toenemende vergrijzing van de wereldbevolking, en een waarin winstmarges hoger liggen dan op lampen of airfryers.

„Philips was een conglomeraat dat in heel veel activiteiten soms uitzonderlijk goede producten maakte, en er soms toch niet in slaagde die echt weg te zetten”, zegt Paul Koster, voorzitter van de VEB. „Dus was focussen op één specifieke groeimarkt een verstandige keuze. Concurrenten als Siemens en General Electric deden dat ook.”

Met succes: de beurskoers van Philips krabbelde op van 12 euro in 2011 tot ongeveer 45 euro nu. Resultaten werden beter. „Het is heel moeilijk om zo’n olietanker als Philips in beweging te krijgen”, zegt ING-analist Marc Hesselink. „Van Houten heeft de transformatie stap voor stap gedaan. Eerst de tv’s en audio. Toen volgde een grote stap met de verzelfstandiging van Philips Lighting.”

Volgens Hesslink hebben verbeteringen in de resultaten van Philips Van Houtens strategie „draagvlak gegeven”. „Ook Signify is enorm verbeterd sinds de afsplitsing. Dat bewijst wel: de focus is goed.”

De nieuwe koers betekende ook dat Philips in toenemende mate te maken kreeg met strenge toezichthouders en soms wispelturige overheden als klant. Met name in de Verenigde Staten – waar het bedrijf een derde van zijn omzet op het gebied van gezondheid haalt – leverde dat nogal eens problemen op. In 2014 leidde verplichte stillegging van de productie van CT-scanners – op last van waakhond FDA – tot een schadepost van 225 miljoen euro. In 2017 greep die toezichthouder opnieuw in. De kwaliteitsbewaking bij de productie van twee typen defibrillatoren was ondermaats.

Afgelopen jaar schrapte de Amerikaanse overheid bovendien 70 procent van een grote order voor beademingsapparaten. Een reden werd nooit gegeven. Met de opdracht was 647 miljoen dollar gemoeid, zo’n 544 miljoen euro. Financieel kon Philips de klappen opvangen, de imagoschade was erger.

Zorgen om zorginvesteringen

De vraag is nu wat de coronapandemie betekent voor de afname van apparatuur voor reguliere zorg. „Ik verwacht per saldo een negatief effect”, zegt Corné van Zeijl, analist bij Actiam. „Veel ziekenhuizen hebben reguliere zorg uitgesteld, terwijl budgetten onder druk staan. En daarmee ook investeringen in reguliere zorg.”

Het belangrijkste punt van bezorgdheid voor Philips, vindt ook ING-analist Hesselink. „Wat gebeurt er met alles wat op de lange baan wordt geschoven in de planbare zorg? Dat betekent dat aankopen van nieuwe apparatuur zoals MRI-scanners wordt uitgesteld.”

Het is één van de redenen waarom Philips zich niet enkel op hardware concentreert. Het investeert de laatste jaren ook nadrukkelijk in software en dataverzameling. Steeds meer zorg vindt aan huis plaats. Met slimme software kan iemands persoonlijke gezondheid op afstand worden gemonitord.

Vorige maand kondigde het concern de overname aan, voor 2,8 miljard dollar (2,3 miljard euro), van het Amerikaanse BioTelemetry, gespecialiseerd in online hartbewaking. Onlangs kwam daar nog een investering bij van 635 miljoen dollar (523 miljoen euro) in een Amerikaans bedrijf dat software levert om data tussen verschillende medische apparaten uit te wisselen.

Op software- en datagebied kan Philips de komende jaren concurrentie verwachten van nieuwe partijen op deze markt, zoals Alphabet (Google) en Apple. Al hebben die volgens Hesselink te weinig ervaring met de zorg. „Het gaat niet alleen om hardware en software. Je moet ook het vertrouwen van artsen winnen om succesvol te worden. En wat vinden mensen ervan als hun medische gegevens allemaal naar Big Tech stromen?”

Verder groeien noodzakelijk

Is met het afstoten van de huishoudelijke apparaten de transitie van Philips voltooid?

Voor 80 tot 90 procent wel, zegt ING-analist Hesselink. „Er zijn nog wel onderdelen zoals Personal Care, die weinig koppeling hebben met de grote zorgapparaten, maar tegelijkertijd verschuift zorg steeds meer naar wat mensen thuis kunnen doen. Dus kennis daarvan is heel belangrijk. Wat dat betreft zit Philips in een unieke positie.”

Om daarin verder te groeien, moet het concern overnames blijven doen, stelt Van Zeijl . „Dat zijn vaak dure aankopen. In zijn beginjaren deed Van Houten nog weleens overnames die niet hebben gebracht wat verwacht werd.”

Dat blijft een lastig punt, zegt VEB-voorzitter Koster. Hij wijst op een recente overname van Siemens, dat het Amerikaanse Varian overnam voor 16 miljard dollar. „Bedrijven in de healtcare-sector zijn duur. Je brengt veel goodwill op de balans en dat moet je wel terugverdienen.”

Dat Philips in afgeslankte vorm zelf een overnameprooi zou zijn, geloven de analisten niet. Hesselink: „Spelers als Siemens Healthineers en GE [voorheen General Electric] zouden op mededingingsproblemen stuiten, en ze zijn te groot voor private equity. En wat is er te halen bij Philips? Ik geloof ook niet dat ander management deze tent beter kan runnen.”