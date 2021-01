Vader en zoon vrijgesproken van met laserpen beschijnen gevechtshelikopter

Een 59-jarige vader en diens 21-jarige zoon die terechtstonden omdat ze met een laserpen naar een Apache-helikopter geschenen zouden hebben, zijn maandag vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Arnhem is het niet te meer te achterhalen wie het toestel heeft beschenen. Het is sinds 2013 strafbaar om naar vliegtuigen te schijnen met laserpennen, het OM had 240 uur taakstraf en negen maanden voorwaardelijke celstraf tegen de zoon geëist.

De gezagvoerder en copiloot van de Apache werden in april 2019 „verblind en gedesoriënteerd” door het licht van een laserpen, aldus de rechtbank. De gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht was op dat moment net klaar met een oefening en op de terugweg naar de thuisbasis. Ondanks de „stekende pijn in hun ogen”, slaagden zij erin veilig door te vliegen en te landen op hun bestemming. Ook na het incident hadden de piloten nog last van hun ogen, waardoor ze een tijdlang niet in staat waren om te werken.

De lichtstraal bleek afkomstig uit de tuin van de vader en zoon. In hun woning vond de politie kort na het incident drie laserpennen. De zoon gaf weliswaar toe dat de pennen van hem waren, maar ontkende dat hij de helikopter had beschenen. Zijn vader bekende daarop schuld, maar de rechtbank achtte die verklaring niet aannemelijk. Zijn verhaal zou niet overeenkomen met de andere verklaringen en ook zou hij geen duidelijk motief hebben gehad. Het OM gaat er vanuit dat de vader een valse bekentenis aflegde om zijn zoon te beschermen.

Gebrek aan bewijs

Omdat die bewuste avond ook drie andere gezinsleden thuis waren, kan de rechtbank „simpelweg niet vaststellen wie vanuit de tuin met de laserpen richting de Apache helikopter heeft geschenen”. Bij gebrek aan bewijs zijn beide mannen vrijgesproken. Daarom is tevens de door de copiloot geëiste schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaard. De drie laserpennen zijn in beslag genomen.