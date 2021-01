Topdiplomaat Noord-Korea overgelopen naar Zuid-Korea

Ryu Hyun-Woo, een hoge diplomaat op de Noord-Koreaanse ambassade in Koeweit, is overgelopen naar Zuid-Korea. Dat heeft de Zuid-Koreaanse topambtenaar Thae Yong-ho maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Ook het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt de overstap, op basis van een anonieme bron. Volgens Yonhap en bronnen aan Zuid-Koreaanse media woont Ryu al sinds 2019 met zijn familie in Zuid-Korea.

Hij zou het dictatoriale Noord-Korea zijn ontvlucht om zijn kinderen „een betere toekomst” te kunnen bieden. Hij nam sinds 2017 de Noord-Koreaanse ambassade in Koeweit waar. Ook zijn schoonvader, Chon Il-chun, bekleedde een belangrijk ambt in de autocratie; hij was vicedirecteur van Room 39, een geheime organisatie die waardevolle persoonlijke bezittingen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beheerde.

Ryu is niet de eerste hoge diplomaat die de overstap naar Zuid-Korea waagde. In oktober bleek de Noord-Koreaanse ambassadeur in Rome, Jo Song-gil, al ruim een jaar in Zuid-Korea te wonen. Jo en zijn vrouw waren in 2018 plotseling verdwenen. Ook Thae, die de overloop van Ryu bekendmaakte aan Reuters, ontsnapte in 2016 naar Zuid-Korea. Hij was destijds een hoge diplomaat op de Noord-Koreaanse ambassade in Londen.

De belangrijkste Noord-Koreaanse functionaris die ooit zijn land inruilde voor Zuid-Korea is de inmiddels overleden Hwang Jang-yop. Hij was de voormalige secretaris van de Arbeiderspartij van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en ontvluchtte zijn land in 1997.