Tigreërs van alle kanten bestookt

De militaire ingreep door de Ethiopische regering in de deelstaat Tigray is na tweeëneenhalve maand uitgelopen op een plunder- en strafexpeditie waarbij de bevolking dreigt te verhongeren. „Mensen sterven door hongersnood. Voedsel en andere zaken worden geplunderd of vernietigd”, schrijft Berhane Gebretsadik, een Ethiopische ambtenaar, in een uitgelekt verslag van hulporganisaties. VN-organisaties als Unicef en UNHCR slaan deze weken alarm en ook de Europese Unie is bezorgd over de situatie in Tigray. „We ontvangen berichten over etnisch geweld, moorden, grootschalige plunderingen, verkrachtingen en gedwongen terugkeer van vluchtelingen”, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell eerder deze maand in een verklaring.

De onrust begon vorig jaar november toen de Ethiopische premier Abiy Ahmed het leger naar de noordelijke regio Tigray stuurde om de opstandige regionale autoriteiten af te zetten. Eind november riep Ahmed de overwinning uit. Inmiddels hebben volgens de VN ruim twee van de vijf miljoen Tigreërs dringend hulp nodig, die nauwelijks binnenkomt.

Het gebied is nog steeds goeddeels afgesloten voor de buitenwereld. Het beeld dat oprijst uit de spaarzame informatie wijst op grove misdaden en grote misère. Bewoners zouden niet alleen geterroriseerd worden door milities gelieerd aan de regering in Addis Abeba, maar ook door strijders van de verdreven Tigrese bestuurders en door soldaten uit buurland Eritrea.

Gevluchte boeren

Toen het offensief in november begon, stonden Tigrese boeren klaar om te oogsten. Inmiddels zijn velen van hen naar buurland Soedan gevlucht - in totaal zo’n 50.000 Ethiopiërs.

In hun eigen regio zijn ze vanwege aanhoudende gevechten niet veilig: 35 van de 40 ziekenhuizen zijn onbereikbaar, aldus de VN. Unicef spreekt van waterschaarste rond de regiohoofdstad Mekelle en een ernstige stijging van het aantal ondervoede kinderen rondom de stad Shire ten noordwesten daarvan, bij de grens met Eritrea. Wel wijst de organisatie erop dat de voedselsituatie in het gebied ook voor het conflict al niet rooskleurig was, onder meer vanwege de sprinkhanenplaag die Oost-Afrika teisterde.

Hoewel de Ethiopische president Abiy Ahmed vorig jaar al snel het conflict als voorbij bestempelde en zei dat er geen enkele onschuldige Tigreeër was gesneuveld, gaan de gevechten door. Ook troepen uit andere Ethiopische deelstaten voeren gruweldaden uit. Etnische milities voeren wraakacties uit, zoals strijders uit de aangrenzende regio Amhara. De bevolkingsgroep hier heeft een oud grensconflict met Tigray en zag haar kans schoon dat nu te beslechten.

In het noorden grenst Tigray aan Eritrea. Eritrea en Ethiopië hebben steeds ontkend dat Eritrese soldaten meedoen aan de operatie om de plaatselijke leiders in Tigray uit te schakelen. Maar onlangs noemde generaal Belay Seyoum, hoofd van de Ethiopische strijdkrachten in Tigray, de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten „pijnlijk” en „ongenood”. Zulke kritiek van een legerleider op de premier is ongehoord in Ethiopië, evenals de inmenging van een buitenlandse macht in binnenlandse zaken, zoals Eritrea nu doet.

Onrustige regio

Zelfs de officiële Ethiopische Commissie voor Mensenrechten meldde vorige week plunderingen door Eritrese soldaten. Daarnaast zijn er zorgen over de vele Eritrese vluchtelingen die de afgelopen jaren veiligheid zochten in Ethiopië, op de vlucht voor het autoritaire regime van president Isaias Afewerki.

Op satellietfoto’s is te zien dat de vier vluchtelingenkampen in Tigray waar in totaal 100.000 Eritrese ballingen verbleven, er nu verlaten en deels vernietigd bijliggen. UNHCR sprak over „grove overtredingen van het internationaal recht, waaronder moord, gerichte ontvoeringen en de gedwongen terugkeer van vluchtelingen naar Eritrea”.

Een brug van liefde

De huidige situatie staat in schril contrast met de bloemrijke vredestaal die Abiy Ahmed gebruikte toen hij begin 2018 premier was geworden. „Laten we elkaar vanuit ons hart vergeven en een nieuwe stralende toekomst aanvangen”, zei hij destijds. De grensoorlog met aartsvijand Eritrea verklaarde hij voorbij: „De grens is gesloopt en vervangen door een brug van liefde.” Ahmed ontving daarom in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede.

Voor de Eritrese president Afewerki was de vredesdeal met Abiy Ahmed echter bovenal een veiligheidspact tegen het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF), de regionale leiders van Tigray, die hij als zijn belangrijkste tegenstanders in de regio beschouwt.

Het TPLF zwaaide ruim een kwart eeuw de scepter in Ethiopië – nu hadden de Ethiopische premier en de Eritrese president dus een gedeelde vijand. Afewerki wilde het Tigrese establishment graag een lesje leren.

Zowel in Tigray zelf als elders in Ethiopië worden rekeningen vereffend met Tigreërs. In de nationale luchtvaartmaatschappij, in het leger en de diplomatie worden ze ontslagen. Op degenen die tot voor kort aan de macht waren in Tigray is een klopjacht ingezet. In bergen en grotten, kloosters en huizen worden ze door het regeringsleger en de politie achtervolgd. Zonder noemenswaardige tegenstand waren ze in november in Tigray vertrokken uit de regionale hoofdstad Mekelle. Vele van hun strijders hadden zich verspreid over de landelijke gebieden en het bergachtige achterland van de regio. Onlangs werd de oprichter van het TPLF, Sebhat Nega (86), samen met andere belangrijke leiders gearresteerd door de Ethiopische regering. De gerespecteerde voormalige minister van buitenlandse zaken, Seyoum Mesfin (71), kwam onder onduidelijke omstandigheden om, samen met de hoge partijleden Abay Tsehaye en Asmelash Woldeselassie. Seyoum Mesfin kon moeilijk lopen, Abay Tsehaye had net een hartoperatie gehad en Asmelash Woldeselassie was blind. Maar volgens de Ethiopische regering zouden de drie TPLF-politici bij arrestatie hebben geweigerd zich over te geven.