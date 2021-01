‘Strangers in Paradise’ is een Amerikaanse stripreeks voor mensen die geen Amerikaanse strips lezen

Het begint zo simpel: een toneelstuk op de middelbare school, een hertje van een tienermeid die haar tekst – ‘Zonder liefde zijn we slechts vreemden in het paradijs’ – zenuwachtig mompelt, voordat ze zich in een slechtzittende toga wringt. De toga valt voor de ogen van het verblufte publiek, en Francine, een huiselijk Venusfiguur in de dop, ziet haar leven in rook opgaan.

Wat we pas vele delen van de Amerikaanse strip Strangers in Paradise (1993-2007) later zullen zien, is hoe die avond haar beste vriendin zichzelf, bedekt met de blauwe plekken die haar stiefvader op haar naakte lichaam heeft achtergelaten, door Francines raam kiepert. Hoe ze elkaar vasthouden. En huilen.

Strangers in Paradise is een verhaal over de moederlijke keukengodin, de mannenhatende feeks, de nukkige bodybuildster, de hersenloze cheerleader. Wat zouden hun innerlijke levens zijn? De reeks, inmiddels het gemakkelijkst te lezen via comicswebsite Comixology, is „een Amerikaanse stripreeks voor mensen die geen Amerikaanse strips lezen”, schreven de critici. Het comic book als levenskunst. Een werk over echte vrouwen vóór echte vrouwen.

Ingewikkelde relaties

Centraal staan Francine Peters en haar beste vriendin, Katina ‘Katchoo’ Choovanski. Francine droomt van het idyllische huisje-boompje-beestje, twee kinderen en een man die van haar houdt zoals ze is. Kettingrokende stokebrand Katchoo ontsnapte aan de losse handjes van haar stiefvader, daarna aan de maffia. Haar idylle heet Francine.

Ze lachen samen aan de keukentafel, verzinnen eigen spelletjes, steunen elkaar. Francine hobbelt van vriendje naar vriendje. Katchoo schildert, schrijft gedichten. Het is een tere balans, gesteund door de onuitgesproken beslissing om elkaars gevoelens voor elkaar niet te erkennen. Dan loopt David Qin Katchoo’s leven in, een zachtaardige Christelijke jongen die gefascineerd raakt door de vrouw die een gebruikte tampon op een Rodin durft achter te laten. De balans wankelt. De dood van de vrouw die Katchoo ooit het maffialeven in trok, drijft het verder op de spits.

Strangers in Paradise stuitert 106 albums lang van slapstick comedy naar liefdesdrama naar maffiakrimi en weer terug. De tekenkunst van Moore is flexibel, duikt soms de wereld van een krantenstrip als Peanuts in, schiet dan weer langs Disney, kladdert soms pagina’s vol met Katchoo’s dichtkunst of vervalt in de platte tekst van een novelle. Zijn vrouwen hebben dubbele onderkinnen en realistische rondingen, zijn mannen zijn karikaturen. Behalve David, natuurlijk: David is altijd de uitzondering die de regel bevestigd.

Is dat erg? Eigenlijk niet. Moore geeft zo de ingewikkelde relaties tussen zijn vrouwen (en David) de ruimte om vol tot uiting te komen. Soms lijken de krachten die Francine en Katchoo uit elkaar houden net iets te gekunsteld, vaker leggen ze iets bloot over de manier waarop onze trauma’s en onze toekomstdromen ons afsluiten van wat waar en goed is. Voor Katchoo is een portret van Francine als tedere godin een liefdesdaad. Maar Francine ziet een ideaalbeeld van zichzelf, ze herkent het portret niet. Hoe zou ze ooit die vrouw kunnen zijn?

Zo vlucht ze voor Katchoos idylle, maar vergeten lukt nooit. Het kleine meisje Francine holt in de armen van haar droom, een charmante dokter. De volwassen vrouw Francine zucht stilletjes in het donker: „Zie je die ster daar, feller dan de anderen? Ik ken de vrouw die hem daar heeft opgehangen.”

