Schaken met échte stukken, in plaats van online: daar leven de puristen van op

Onder de tl-balken van dorpshuis De Moriaan laat geen grootmeester de gelegenheid onbenut. Ze hebben zo lang geen dame aangeraakt, dat ze hun handen vrijelijk laten gaan.

De stukken staan allang op de juiste plek op het bord, maar dat weerhoudt de schakers niet van een aloude schakersgewoonte om ze zelf neer te zetten. Online kan dat niet, maar hier, op het Tata Steel Toernooi in Wijk aan Zee, wel, wat ertoe leidt dat paarden routineus met de neus naar voren worden gedraaid, dan wel naar links of rechts, afhankelijk van de bijgelovigheid van de betreffende speler.

Dit is het soort schaken waar coryfee Jan Timman (69) nog altijd warm van wordt. Een bord, 32 stukken, twee meesterbreinen. „Het échte schaken.”

Dat dit weer kon, was allerminst vanzelfsprekend. In maart vorig jaar dachten ze ook in het Russische Jekaterinenburg veilig het kandidatentoernooi te organiseren, met coronatests en al, totdat het luchtruim op slot dreigde te gaan, en de schakers niet wisten hoe snel ze hun retourvlucht moesten boeken. Door corona werden veel toernooien afgelast. Het befaamde Norway Chess ging wel door, maar met slechts zes deelnemers kon dat toernooi de honger naar het echte werk maar nauwelijks stillen.

In Wijk aan Zee waren ze ambitieuzer. Het voormalige personeelstoernooi van de Hoogovens, sinds 1938 slechts één keer afgelast, tijdens de oorlog, moest en zou doorgaan. Dan maar met een trits veiligheidsmaatregelen en zonder amateurs. „We vonden dat het moest kunnen”, zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg. „De Armeniër Levon Aronian noemde Wijk aan Zee ooit het Wimbledon van de schaaksport. Dat cancel je niet zomaar.”

Jorden van Foreest speelt tegen Magnus Carlsen (links) in de vierde ronde. Foto Olaf Kraak/ANP

Op een van de wanden van de zaal staat een quote van de Deense grootmeester Bent Larsen: „Gewone mensen moeten eerst Napels zien voordat ze sterven. Een schaakgrootmeester moet eerst Wijk aan Zee winnen.”

Veertien grootmeesters zijn er nu present, onder wie ’s werelds nummer een Magnus Carlsen (30), de Noor wiens out of bed look mooi contrasteert met de gebeeldhouwde ernst van Fabiano Caruana (28), de Amerikaanse nummer twee op de wereldranglijst, wiens stellingen met een schuin oog worden bekeken door Nederlander Anish Giri, die je haast kunt horen denken terwijl hij met kaarsrechte rug langs de borden schuifelt, wachtend op een zet van zijn Russische opponent Andrey Esipenko.

Elkaar bestuderen

Giri had er naar uitgekeken dat hij weer met echte stukken kon spelen, zei hij aan het begin van het toernooi. Want al blijft schaken meer denkwerk dan show, een fysieke partij geeft grootmeesters de kans om elkaar te bestuderen, en een aarzeling te ontwaren in de pokerfaces aan de andere kant van het bord. Lichaamstaal als een extra dimensie, net als in het Netflix-sprookje van schaakgenie Beth Harmon.

„Ik had een pokerface, maar als ik mijn vriend Ivan Sokolov moet geloven, kon hij toch aan mij merken wanneer ik nerveus was”, zegt Timman. „Hij voélde het.”

Van de grootheden is Garri Kasparov een van de weinigen aan wie je kon aflezen hoe hij ervoor stond, vertelt Timman. De Rus wilde nog weleens zijn armen reddeloos in de lucht gooien als hij een zege dacht te hebben verspeeld. Anderen als Bobby Fischer, Anatoli Karpov en Boris Spasski stonden bekend om hun stalen gezichten. Hoewel? Bent Larsen vertelde eens dat hij toch aan Spasski had kunnen zien dat die zich had misrekend, in hun partij in Montreal in 1979. Larsen zag het aan de gelatenheid waarmee Spasski opstond na de betreffende zet. Toen rook Larsen bloed.

Jorden van Foreest speelt tegen Alireza Firouzja in de vijfde ronde. Foto Koen van Weel/ANP

Elkaar in de ogen kijken? „Dat is onbeleefd en hinderlijk”, zegt oud-Nederlands kampioen Hans Ree (76), schaakcolumnist van NRC, „maar niet verboden.”

En Jan Timman: „De Georgiër Zoerab Azmaiparasjvili had er een handje van. Heel onaangenaam. Tegen hem ben ik weleens voor remise gegaan, om er maar vanaf te zijn.”

Trillende handen

Lichaamstaal is ook voor toekijkende liefhebbers amusant. „Neem de Kroaat Krunoslav Hulak”, zegt Tata’s toernooidirecteur Jeroen van den Berg. „Die kwam elke dag met trillende handen de speelzaal in, met een glaasje jus. In die tijden gingen grootmeesters na afloop nog het café in.”

Het afgelopen jaar bleef de sport verstoken van spannende verhalen en romantiek. Door veel geannuleerde toernooien verplaatsten topschakers zich nog meer naar het internet, als alternatief om nog wat prijzengeld binnen te harken, terwijl ze in normale tijden jaarlijks alleen al zo’n zestig fysieke partijen met klassieke bedenktijd spelen.

De online toernooien waren veelal een prooi voor de snellere denkers. Om de kans op valsspelen te verkleinen, wordt via internet alleen snelschaak gespeeld, wat nadelig is voor spelers als Giri, die liever een tijdje op zijn stellingen kauwt. Fabiano Caruana werd er op den duur „sick and tired” van.

„Online schaken is als waterige soep”, zegt grootmeester Ree. „Ook ik heb het veel gedaan, hoor. Ben er zelfs verslaafd aan geweest. Maar op een gegeven moment vroeg ik me wel af wat ik aan het doen was, als ik om twee uur ’s nachts met een glas whisky naar mijn scherm zat te staren. Door de snelheid mist het diepgang.”

Magnus Carlsen speelt tegen Alexander Donchenko in de vijfde ronde. Foto Koen van Weel/ANP

Timman: „Ik heb nog nooit online geschaakt. Een keer proberen? Het lijkt me niet dat ik daar iets aan heb gemist. Het niveau is niet goed. In de haast worden er vreselijke blunders begaan.”

Ree: „De winnaars van zulke toernooien beklijven niet.”

Ivoren schaakstukken

Schaken met echte stukken – daar leven de puristen van op. Van kinds af aan geobsedeerd door het spel voelen zij vaak een zekere genegenheid voor de stukken, zoals een jong voetballertje liefst met zijn nieuwe kicksen naar bed gaat. „Ik heb hier thuis vier vitrines vol met schaakspellen staan”, zegt Timman.

In zijn kasten pronken ivoren stukken en sets van been, gescoord tijdens zijn reizen naar andere werelddelen. Maar ook een originele set Staunton-schaakstukken van medio 1850, vernoemd naar de Britse schaker die destijds een vast ontwerp propageerde om verwarring te voorkomen. Timman: „Ik heb ook een set in de stijl van de Taj Mahal. Hele zware stukken. Het zijn vaak de verhalen erachter die me boeien.”

De nieuwe generatie heeft minder met gepolijste paarden en gedetailleerd houtsnijwerk. Anders dan oudgedienden als Ree, die vroeger zijn vrienden moest opzoeken om aan zijn wedstrijdvorm te werken, zijn de huidige toppers vooral op de laptop bezig, waar ze hun eigen spel en dat van hun concurrenten in detail kunnen analyseren.

Timman: „Een jaar of twee geleden ontdekte Carlsen dat hij niet eens een spel in huis bleek te hebben. Toen hij vervolgens naar een lokale biljartshop ging, keken ze hem raar aan. Jij een schaakspel?”