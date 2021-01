Relschoppers op sociale media: ‘Deel dit massaal. We kunnen onze broeders niet alleen laten’

De oproep van ‘Mo El Jackson’ op Snapchat van zondagmiddag laat zien hoe snel het kan gaan. „18:00 Hobbemaplein, ik wil daar iedereen zien”, schrijft hij om tien over vijf aan zijn volgers. De artiest doelt op het plein in de Haagse Schilderswijk waar later die avond rellen uitbreken.

„Deel dit massaal. We kunnen onze broeders niet alleen laten van Amsterdam, Eindhoven etc”, schrijft de Hagenaar, die op muziekplatform Spotify zijn nummer ‘mijn meisje’ promoot. Op Snapchat is zijn aantal volgers niet te zien; op Instagram zijn het er ruim 21.000. Mo El Jackson noemt zich de „organisator” van de demonstratie. Waartegen wordt gedemonstreerd laat hij achterwege, maar de verwijzingen naar Amsterdam en Eindhoven doen vermoeden dat het om de coronamaatregelen in het algemeen en de avondklok in het bijzonder gaat. „Ik draag alle lasten hiervan”, schrijft hij vooraf.

Motoragent op de vlucht

In de loop van de avond verzamelen zich inderdaad honderden jongeren op en rond het Hobbemaplein. Mo El Jackson zelf is er ook. „Hobbemaplein Den Haag is aan het beginnen”, schrijft hij op Snapchat als een soort verslaggever ter plaatse. Hij plaatst er smileys bij met ogen van hartjes. „Daarom hou ik van mijn bereik.”

Vanaf acht uur gaat het mis. Er wordt een brandje gesticht, jongeren proberen een stoplicht omver te trekken en een motoragent slaat met hoge snelheid op de vlucht voor een woedende menigte. Mo El Jackson plaatst filmpjes waarin hij de gewelddadigheden met juichkreten begroet. „Niemand gaat 21.00 uur naar huis!!!”, schrijft hij om vijf voor negen bij een foto van de brand.

Na de rellen komt het berouw. „Ik heb het niet zo gewild. Ik heb alleen opgeroepen om te komen demonstreren, niet om te rellen”, zegt hij in een filmpje na afloop. Weer later plaatst hij een foto van een halter om gewichten te heffen. „Voorbereiden op gevangenis”, schrijft hij erbij, met twee smileys die tranen laten van het lachen.

Zoals het zondag in Den Haag ging, zo ging het in diverse steden. Oproepen op sociale media, en vermoedelijk in besloten Whatsappgroepen, brachten groepen op straat die in steden als Tilburg, Breda, Roermond, Venlo, Arnhem en Enschede vernielingen aanrichtten en de confrontatie met de politie zochten. Ze waren geïnspireerd door de demonstraties eerder die dag in Amsterdam en Eindhoven. Ook daarbij speelden sociale media een belangrijke rol.

Lees ook het interview met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad: Extra agenten en noodbevelen in voorbereiding

Koffie drinken

Al sinds het voorjaar demonstreren organisaties als de gele hesjes en ‘Nederland in opstand’ tegen de coronamaatregelen. Vanwege het verspreiden van opruiende teksten werden hun bijdragen op Facebook vaak verwijderd. Sindsdien worden oproepen tot demonstraties vaak geplaatst op berichtendienst Telegram, waar de regels minder strikt zijn. In de Telegramgroep ‘Gezellig koffie drinken’ werden de demonstraties op het Museumplein in Amsterdam aangekondigd. Omdat de deelnemers de coronaregels niet respecteren, werden hun demonstraties verboden. Daarom plaatsen ze nu oproepen om koffie te gaan drinken.

Ondertussen zijn er ook veel radicalere groepen. In de groep ‘Avondklok Organisaties’ worden voor maandagavond rellen aangekondigd in Amsterdam en Rotterdam. Er wordt door ene ‘Bassie’ een „oorlog” beloofd. Van vermoedelijke agenten in burger worden beelden geplaatst. Volgens ‘Bilal TAT’ zullen zij „geroosterd” worden.

Lees ook dit artikel over de coronademonstranten die al sinds het voorjaar demonstreren