Rellen Stein ‘beetje toeval’, maar de rust is niet zomaar terug

Op de hoek van de parkeerplaats van het grote winkelcentrum in Stein moet een tijdelijk billboard de moed erin houden. ‘Kijk wat er wél kan (tijdens corona)’ en ‘Maak er wat van!’ staat erop. Erna volgt de hashtag #SteinSamenSterk.

Klanten en passanten met grijze haardossen of op z’n minst grijzende slapen domineren deze maandagmiddag het plein en omgeving. Van de jongeren die Stein zaterdag- en zondagavond met rellen tot landelijk nieuws maakten, geen spoor.

Twee puberjongens („Nee, liever geen naam”) bezweren hangend over hun fietssturen dat zij er in elk geval niet bij waren. Alle ophef vonden ze wel een beetje spannend, zeggen ze. „Normaal is het is saai in Stein en zeker nu.”

Stein had met Urk een primeur

Stein had met Urk de primeur van de rellen bij het ingaan van de avondklok. Het voormalige eiland in de Noordoostpolder komt niet voor de eerste keer negatief in het nieuws, maar de Limburgse gemeente (bijna 25.000 inwoners) is geen usual suspect. Dorps en een beetje stads gaan er samen.

De grootste dorpen Stein (bijna elfduizend inwoners), Elsloo (8.400) en Urmond (5.600) zijn aan elkaar gegroeid en vormen met Sittard-Geleen en Beek in feite één agglomeratie, de Westelijke Mijnstreek. Middenin ligt het bedrijventerrein Chemelot met zware industrie van onder meer Sabic, OCI Nitrogen en DSM.

De dialectsprekers onder de Steindenaren spreken met een zachte g en een vrij harde rollende r. Bij Harry Martens, die een ommetje maakt, hoor je het een beetje. Hij hoorde zaterdagavond wel een helikopter boven het dorp. „Maar pas op zondag hoorden we via het nieuws wat er aan de hand is geweest”.

Het begon met een bijeenkomst een paar uur voor het ingaan van de avondklok, zegt Martens: „een beetje hangen, een beetje drinken. Mijn kleinzoon heeft ook een uitnodiging gehad via social media. Die is niet gegaan.”

‘Een klerezooi met raddraaiers’

Annie Limpens-Fijneman kon het beide avonden niet ontgaan. Ze woont tegenover het winkelcentrum. „Het was een klerezooi met raddraaiers en echt niet alleen uit Stein. Op den duur stonden er 35 politiewagens en twaalf ME-busjes. Gisteren stonden ze te bekeuren. Maar ja, helpt dat? Het fatsoen is ver weg. Rond Oud en Nieuw gooiden ze met vuurwerk naar mijn hond.”

Harrie Martens ziet de onrust nog wel even duren: „De verhouding tussen een deel van de jongeren en de gemeente is slecht. Ze hangen dan weer eens in het Steinerbos en dan weer bij het winkelcentrum. Tot ze daar weer worden verjaagd. Waar kunnen ze heen?”

Kat-en-muisspel met de politie

Ron de Rooy woont op vierhonderd meter van de plekken waar dit weekend het kat-en-muisspel tussen jeugd en politie plaatsvond. „Met ongeloof zag ik hoe het zich ontwikkelde”, zegt het raadslid van de Democratisch Onafhankelijken Stein, de grootste partij in de raad.

De Rooy was ook verbaasd, omdat hij weet wat corona aanricht. „Via mijn werk bij een zorgorganisatie en omdat ik in maart vorig jaar zelf getroffen ben. Ik heb een week in het ziekenhuis gelegen en ben nog niet helemaal de oude.”

Volgens De Rooy is het ook een beetje toeval dat juist Stein nu het nieuws haalt: „De politie probeerde een feestje te verhinderen en in een mum van tijd trekt dat dan ook jongeren van elders. Zondagavond leek het al iets rustiger. En ik wil de veertien aanhoudingen en één lichtgewonde agent van zaterdag niet bagatelliseren, maar hier is gelukkig niet geplunderd en er is ook geen brand gesticht.”

‘Onacceptabel’

Burgemeester Marion Leurs-Mordang (PvdA) vond de gebeurtenissen op beide avonden „onacceptabel”. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk, zegt ze. „Ook zondagavond hebben we de ME moeten inzetten. Met maar één grote winnaar, het virus. Dat smult hiervan.”

De zondag uitgevaardigde noodverordening hield de toestroom van kwaadwillenden („in deze grensregio ook uit het buitenland”) niet tegen. De politie kreeg versterking van de marechaussee. De burgemeester: „Op den duur zullen we het gesprek aan moeten gaan. Maar daarvoor is eerst rust nodig. En de wil aan de andere kant om te praten.”