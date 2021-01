Rebelse zwarte ‘kisten’ betreden Londense beurs

Van de voeten van Paul Simonon, de vermaarde bassist van punkband The Clash, naar de aandelenmarkt van Londen. Dr. Martens, het merk achter de iconische zwarte ‘kisten’, bereidt een beursgang voor in het Verenigd Koninkrijk.

Ondernemer Bill Griggs bracht Dr. Martens in de jaren zestig op de Britse markt als werkschoen voor politiemannen en postbodes. Toen jaren jaar later leden van rebelse bands als The Clash, The Who en The Sex Pistols de laarzen op het podium gingen dragen, groeide het schoeisel uit tot anti-establishmenticoon, net zoals strakke broeken en leren jasjes.

En nu betreedt Dr. Martens dus de wereld van de strakke pakken en zijscheidingen, ofwel het establishment van de Londense beurs.

Toch is de beursgang niet geheel onverwacht. De familie Griggs verkocht Dr. Martens in 2014 namelijk voor 300 miljoen pond (339 miljoen euro) aan het Britse private-equitybedrijf Permira. En – zo gaat dat vaak met private equity – dat wil flink winst maken op de investering. Een beursnotering biedt een goede uitkomst.

De timing is op het eerste gezicht wel wat vreemd. Gelijk de kledingbranche gaat het in coronatijden slecht met de schoenenmarkt, zegt econoom Henk Hofstede. Bij ABN Amro volgt hij de retailsector. „Traditionele schoenwinkels zijn afhankelijk van volle winkelstraten. Die zijn hard geraakt door de beperkende maatregelen. Daar komt bij dat mensen niet op vakantie gaan, niet naar feestjes, niet naar het werk. Kleding en schoenen zijn daardoor nu minder belangrijk.”

In Nederland, qua kledingmarkt volgens Hofstede redelijk vergelijkbaar met andere West-Europese landen waar Dr. Martens ook actief is, zijn het afgelopen jaar meer schoenen online besteld, maar niet genoeg om de terugval in de winkels op te vangen. De omzet in de Nederlandse schoenenbranche nam vorig jaar ruim 9 procent af.

Maar Dr. Martens lijkt weinig last te hebben van de coronamaatregelen. Van afgelopen maart tot december stegen de verkopen met 14 procent. Volgens Cor Blankestijn, die bij ING de consumentensector volgt, komt dat vooral doordat de schoenen simpelweg erg populair zijn. „Ze zijn een handje geholpen door een reeks influencers en andere beroemdheden, zoals Miley Cyrus, die in een clip weinig meer aan had dan Dr. Martens.”

Wat ook helpt, is dat het schoenen zijn die mannen én vrouwen dragen, op zowel formele als informele gelegenheden. En misschien nog belangrijker is dat Dr. Martens vol inzet op onlineverkoop, zegt Blankestijn. Zo slijt het merk zijn kisten niet alleen via de eigen site, maar onder meer ook op Instagram, waar veel millennials en Generatie Z’ers actief zijn.

De huidige populariteit van de schoenen is vooral de verdienste van Permira. Toen het Dr. Martens in 2014 kocht, was het merk aan het verslonzen. Rond de millenniumwisseling had het ternauwernood een faillissement overleefd en daarna bleef het ploeteren. De punk- en grungetijd lag ver in het verleden.

Permira zette Dr. Martens weer in de markt als ‘iconische schoen’ met een lange geschiedenis. De focus kwam op de klassieke modellen. Ook opende Permira meer eigen Dr. Martens-winkels – Nederland telt er zeven. Met succes: de omzet steeg sindsdien van iets meer dan 200 miljoen pond naar 672 miljoen pond in het boekjaar 2019-2020.

De beursgang heeft als doel bestaande aandeelhouders hun belang te laten verzilveren. Nieuwe aandelen worden niet uitgegeven. Het plan is dat 25 procent van het bedrijf naar de London Stock Exchange gaat. Volgens een voorzichtige schatting is Dr. Martens op de beurs straks 3 miljard pond waard.

Maar wat zouden de antikapitalistische punkers in de jaren zeventig daarvan gezegd hebben?