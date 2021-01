Poetin ontkent dat de door Navalny onthulde villa van hem is

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag ontkend dat de villa die Kremlin-criticus Aleksej Navalny een week eerder onder de aandacht bracht van hem is. Dat deed Poetin tijdens een online bijeenkomst met studenten, meldt het Russische staatspersbureau RIA. Navalny publiceerde afgelopen dinsdag een bijna twee uur durende documentaire over het geheime complex, twee dagen nadat hij bij zijn terugkeer in Rusland werd gearresteerd. Hij deed dat via zijn anticorruptiefonds FBK.

Poetin zegt de film, die inmiddels ruim 86 miljoen keer is bekeken, zelf niet te hebben gezien. Wel stelt hij dat de documentaire „saai” is en „burgers hersenspoelt”. Een foto in de documentaire waarin Poetin zwemt in het zwembad van het paleis zou ergens anders zijn genomen. Het onthulde complex ligt aan de Zwarte Zee en neemt 68 hectare in beslag. Er is onder meer een casino, theater en ijsbaan. De waarde van de villa wordt in de documentaire geschat op ruim 100 miljard roebel (1 miljard euro).

Poetin liet zich maandag ook uit over de grootschalige protesten die afgelopen zaterdag in Rusland plaatsvonden tegen de arrestatie van Navalny. De president noemde de demonstraties „illegaal en gevaarlijk”. Hij stelt dat niemand de wet mag overtreden om eigen politieke belangen te behartigen.

Navalny werd twee weken terug gearresteerd nadat hij uit Duitsland was teruggekeerd. Hij verbleef daar de afgelopen maanden om te herstellen van een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Daarmee overtrad hij volgens de Russische autoriteiten de voorwaarden van zijn voorwaardelijke celstraf die hem was opgelegd vanwege verduistering. Eind deze maand is er in Rusland een rechtszaak tegen Navalny waarin hij mogelijk tot een jarenlange celstraf wordt veroordeeld.