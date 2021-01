Roofworm van 2 meter lang maakte zeeën Taiwan onveilig

Meterslange, dunne roofwormen die in L-vormige tunnels in de oceaanbodem lagen te wachten tot er prooien voorbijkwamen. Zo zag het onderwaterleven nabij het huidige Taiwan er zo’n 20 miljoen jaar geleden uit, vermoedt een internationaal team van paleontologen. In Scientific Reports beschrijven ze in detail de fossiele ‘hinderlaagtunnels’ waarin de roofwormen zich ophielden.

Wormen vormen voor paleontologen een uitdaging: zachte delen vergaan veel sneller dan harde, en fossiliseren daardoor meestal niet of nauwelijks. Maar wormen kunnen wel afdrukken achterlaten, in de vorm van kruipsporen of tunnels. Die kunnen dan fossiliseren tot zogeheten ichnofossielen.

In het huidige onderzoek ontdekten de wetenschappers 319 van zulke sporenfossielen in het uiterste noordoostelijke puntje van Taiwan: de vroegere zeebodem ligt daar nu aan het oppervlak.

De Pennichnus formosae, zoals de tunnelfossielen worden genoemd, zijn tot 2 meter lang en zo’n 2 tot 3 centimeter in doorsnede. Elke tunnel bestaat uit drie delen: een verticaal uiteinde, een kort gebogen tussenstuk en een horizontaal stuk. In het verticale deel zijn veerachtige structuren in de zijkant te zien.

Sterke kaken

Wat lengte en vorm betreft doen de tunnels denken aan die van een nog levende mariene roofworm: Eunice aphroditois, ook wel bekend als de ‘bobbitworm’. Die soort leeft in de oceaanbodem van warme delen van de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan, en houdt zich verscholen net onder het oppervlak. Als er een prooi voorbijkomt, dan schiet hij omhoog en slaat hij toe met zijn sterke kaken.

Ook de wormen die de fossiele tunnels maakten hadden zo’n hinderlaag-leefstijl. Dat vermoeden de auteurs op basis van de veerachtige structuren in de tunnelwand: die instortingsstructuren zouden zijn ontstaan op het moment dat de worm zich met de nog tegenspartelende prooi weer terugtrok in de tunnel. Wat die theorie kracht bijzet, is de verhoogde ijzerconcentratie rondom de bovenkant van het verticale tunneldeel.

Dat zou kunnen duiden op speekselafzet door de worm om de tunnelwand na elke maaltijd weer te verstevigen. Speeksel van onderwaterweekdieren trekt vaak bacteriën aan, waaronder zwavelbacteriën, die er vervolgens voor zorgen dat er ijzersulfide neerslaat. Veel later, na het fossilisatieproces, wordt dat dan in contact met zuurstof (tijdens erosieprocessen waarbij het fossiel aan de oppervlakte komt te liggen) omgezet in bijvoorbeeld hematiet of een ander ijzerertsmineraal.

De huidige ontdekking is overigens niet de enige recente vondst van fossiele wormensporen. Vorig jaar nog berichtten Amerikaanse onderzoekers nog over de ontdekking van de graafgangen van een miniworm, Ikaria – die soort was niet groter dan een rijstkorrel.

Wat de nu gevonden fossielen zo interessant maakt is niet alleen hun lengte maar vooral ook het feit dat ze op jaaggedrag van vroegere ongewervelden duiden. Tot nu toe zijn er maar een paar sporenfossielen bekend die zulk jaaggedrag van bijvoorbeeld trilobieten of slakken laten zien. Sporenfossielen van in de bodem levende ‘hinderlaag-rovers’ waren zelfs nog helemaal niet eerder aangetroffen.