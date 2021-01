Opening Lelystad Airport opnieuw onzeker door kabinetsval

Hoogstwaarschijnlijk bewerkstelligt de val van het kabinet opnieuw uitstel van de opening van het vliegveld Lelystad Airport. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de behandeling van de opening maandag ‘controversieel’ verklaard, waardoor die wordt overgedragen aan een volgend kabinet. Dat betekent dat het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) om om per november dit jaar te openen, onhaalbaar lijkt. Want de Kamer moet daar uiteindelijk het groene licht nog voor geven. Tot aan de verkiezingen op 17 maart, is daarvan geen sprake meer. Het zou de vijfde keer zijn dat de opening van het vliegveld wordt uitgesteld.

Als een kabinet demissionair opereert, behandelt de Tweede Kamer lijsten van onderwerpen die niet meer mogen worden behandeld, omdat ze politiek te gevoelig worden bevonden. Vliegveld Lelystad is één van die kwesties. Dossiers controversieel verklaren vereist instemming van een Kamermeerderheid. Opmerkelijk maandag was dat niet alleen de oppositie, maar ook regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie instemden. Alleen VVD en PVV wilden nog alles op alles zetten om het vliegveld per november open te krijgen.

Daarmee is niet gezegd dat vliegveld Lelystad voorlopig van de baan is. Na de verkiezingen op 17 maart kan de Tweede Kamer, in een nieuwe politieke samenstelling, alsnog tot behandeling van het dossier besluiten. Ook kan de Tweede Kamer volgende week alsnog beslissen door te gaan met voorbereidingen voor de opening. Maandag spraken alleen de luchtvaartfractiespecialisten in de Tweede Kamer over de vraag welke onderwerpen tot de verkiezingen niet meer worden behandeld.

