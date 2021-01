Ik laat mijn hondje uit op het Amsterdamse Museumplein. Overal zie ik volwassenen te dicht bij elkaar. Sommigen sporten, met vijf, zes tegelijk. Eigenaren van grote honden staan vrolijk bij elkaar, hun honden buitelen los over het gras. Eigenlijk moeten ze aan de riem blijven. Ik haak mijn chihuahua los, het poepzakje in de aanslag. Dan komen er een stuk of zes boa’s om de hoek. Voor ik het beestje weer vast kan maken, krijg ik een proces-verbaal, 95 euro. Als ik vraag of ze niets beters te doen hebben en op de coronaregelovertreders wijs, zegt een barse boa: „Het is vandaag hondendag. We mogen alleen maar honden arresteren.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl