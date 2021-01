OM staakt onderzoek in DuPont-zaak rondom zwangerschapsproblemen

Het Openbaar Ministerie vervolgt het Amerikaanse chemieconcern DuPont niet strafrechtelijk voor de gezondheidsschade die tientallen werknemers van een fabriek in Dordrecht zeggen te hebben opgelopen. Dat bevestigt het OM maandag na berichtgeving van de Volkskrant.

Tientallen vrouwelijke werknemers menen dat zij ernstige vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen hebben overgehouden aan hun werk voor het bedrijf. Zij zouden onder meer miskramen hebben gehad en baarmoederhalskanker hebben opgelopen. Ook zouden meerdere van hun kinderen doodgeboren zijn.

De vrouwen werkten met het schadelijke oplosmiddel DMAc, dat gebruikt werd bij de productie van het synthetische rubber Lycra. Op beelden uit 1986 was te zien dat zij zonder beschermende kleding met rollen Lycra werkten. Het OM heeft volgens een woordvoerder niet kunnen bewijzen dat in de lucht in de fabriek te hoge DMAc-concentraties hingen. Of justitie ook onderzoek heeft gedaan naar het directe contact dat werknemers hadden met het spul, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het OM zet haar strafrechtelijk onderzoek naar de uitstoot van een mogelijk kankerverwekkende stof vanuit de Dordtse teflonfabriek wel nog door. Daar gebruikte miljardenbedrijf DuPont het inmiddels grotendeels verboden middel PFOA bij de productie van teflon, dat onder meer gebruikt wordt in de antiaanbaklaag van pannen. In 2017 schikte het concern voor 670,7 miljoen dollar (toen ruim 631 miljoen euro) met 3.500 Amerikanen die gezondheidsschade zeggen te hebben ondervonden vanwege diezelfde stof.

