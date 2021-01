Nederland brengt onschuldigen in levensgevaar

Ali, Samoal, Ibrahim en anderen werden door Nederland uitgezet naar Soedan. Op indringende wijze beschrijft NRC hoe deze Soedanezen werden vastgezet en gemarteld (Toch moesten ze terug naar Soedan, 23/1). Ondanks tal van waarschuwingen door onder andere Amnesty International blijkt de drang om mensen uit te zetten keer op keer sterker dan de drang om te voorkomen dat onschuldige mensen in levensgevaar gebracht worden. Dat is opeenvolgende staatssecretarissen maar ook de Tweede Kamer aan te rekenen.

Eduard Nazarski en Dagmar Oudshoorn zijn respectievelijk voormalig en huidig directeur van Amnesty International Nederland.

Een essentieel onderdeel van de beoordeling of iemand recht heeft op asiel is het onderzoek naar het risico op vervolging of ander (levens)gevaar bij terugkeer. Iemand die asiel aanvraagt mag namelijk niet terug het gevaar in worden gestuurd (het non-refoulementprincipe). Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar wat iemand al meegemaakt heeft, maar ook wat kan gebeuren na de uitzetting.

Amnesty International waarschuwde al vele malen voor de risico’s die samenhangen met uitzettingen naar Soedan: personen die ook maar marginaal met de oppositie in verband gebracht kunnen worden, lopen het levensgrote risico te worden vastgezet en mishandeld. De vele voorbeelden van Soedanezen die na uitzetting hiermee te maken kregen, zijn voor Nederland echter niet genoeg om het beleid en de risico-toets bij terugkeer aan te passen.

Sterker nog, steeds meer doemt het beeld op van bewindspersonen en diensten die willens en wetens wegkijken.

Uitkomst onderzoek weggemoffeld

Een van de mannen uit het verhaal van NRC, Samoal, nam na zijn uitzetting in 2017 contact op met Amnesty en vertelde dat hij was vastgezet en gemarteld. Amnesty liet de sporen van marteling op zijn rug onderzoeken en de conclusie was duidelijk: de littekens kwamen overeen met Samoals verhaal dat hij gemarteld was na zijn terugkeer in Soedan.

Amnesty ging hierover een gesprek aan met toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD), die na aandringen de foto’s van littekens liet onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut. Toen dit onderzoek in juli 2018 was afgerond, werd dit niet met Amnesty of Samoals advocaat gedeeld. De uitkomst werd weggemoffeld, en toen Amnesty in november 2018 de staatssecretaris opnieuw sprak, hield deze vol dat er geen sprake is van een „concreet en onderbouwd signaal” van ernstige onregelmatigheden na uitzetting.

Wat ons betreft kan het signaal niet duidelijker en beter onderbouwd zijn. Dat na Samoal nog andere Soedanezen zijn uitgezet, vastgezet en mishandeld, is schandalig en direct toe te rekenen aan het wegwuiven van wat Samoal is aangedaan.

Ook onder demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) gaat het falen van de Nederlandse overheid door. Nederland ontkent niet alleen verantwoordelijkheid voor wat met deze Soedanezen is gebeurd, ook de Bahreinse Ali al-Showaikh werd direct na zijn uitzetting uit Nederland in Bahrein vastgezet en tot levenslang veroordeeld na een schijnproces. De staatssecretaris ontkent in alle toonaarden de politieke verantwoordelijkheid voor dit drama terwijl er voor de uitzetting van Al-Showaikh duidelijke aanwijzingen waren dat hij gevaar liep.

Tussenstop op weg naar martelkamers

Het feit dat opeenvolgende staatssecretarissen in verschillende zaken vooral oog hebben gehad voor het uitzetten van mensen ten koste van de zorgvuldigheid is tekenend voor het huidige politieke klimaat. Jaren van bewust angst zaaien over asielzoekers en vluchtelingen en een meerderheid in de Tweede Kamer die bewindslieden vooral aanspreekt op het niet halen van uitzettingscijfers, heeft geresulteerd in een beleid waarbij uitzetten heilig is en marteling van mensen bij terugkeer wordt gezien als bijkomende schade; een ongemak dat na een paar dagen ophef in de media weer naar de achtergrond verdwijnt.

En als mensenrechtenorganisaties kritisch doorvragen is het wegmoffelen van de waarheid te verkiezen boven het leren van gemaakte fouten en het helpen van mensen die door Nederland in levensgevaar zijn gebracht.

De angst om te weinig mensen uit te zetten heerst al jaren, terwijl menselijkheid ons asielbeleid zou moeten kenmerken. Laten we ons weer houden aan het fundamentele principe dat we mensen niet terug het gevaar in sturen. Nederland mag nooit meer een tussenstop zijn op weg naar de martelkamers van dictators.