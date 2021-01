Van Duins advies aan de mensen: kijk eens wat vaker achterom

Er zijn prijzen voor de beste interviewers, maar als er een onderscheiding bestond voor de prettigste geïnterviewde van Nederland, dan zou die naar André van Duin gaan. De komiek is een man die zijn interviewers bij de hand neemt. Hij houdt steevast het evenwicht tussen relativering en ernst, heeft altijd wel iets openhartigs te melden – al is het maar omdat hij weet dat hij dan niet het achterste van zijn tong hoeft te laten zien. Want: Van Duin gunt zijn interviewers wat, maar houdt graag de controle.

Bijna een jaar geleden was Van Duin te gast in een van de laatste afleveringen van De Wereld Draait Door en dus school er een zekere elegantie in zijn komst zaterdag als eerste ‘hoofdgast’ naar Matthijs van Nieuwkerks nieuwe programma Matthijs gaat door (BNNVARA). Het onderwerp was persoonlijk: Van Duin is enkele weken geleden aan darmkanker geopereerd, al haastte hij zich te zeggen dat het weer uitstekend met hem gaat.

Van Nieuwkerk stuurde het gesprek snel naar het gebied met de hoogste traankans: de herinnering aan zijn vorig jaar aan kanker gestorven man Martin en het moment waarop Van Duin zijn diagnose had gekregen. Van Duin vertelde luchtig hoe hij had ‘omgekeken’ na een toiletbezoek, een bloedplasje had gezien en naar de dokter was gegaan. „Mensen, kijk eens wat vaker achterom.”

Na een vraag over religiositeit gebeurde er iets opmerkelijks. Van Duin zei „totaal niet” te geloven, maar stak even later van wal in een lange monoloog over wat hij wel en niet geloofde, over Martin en materie, waarbij hij zichzelf tegensprak en toen plotseling landde bij een intieme gedachte: „Misschien heeft hij zich ook wel bemoeid met die hele operatie.” Van Duin schoot vol: de man die de boel graag onder controle houdt, had zichzelf recht naar de tranen geleid.

Niet lang daarna hervond hij zijn relativerende toon, al meldde hij tussen neus en lippen door wel dat vrienden hem hadden gezegd dat hij „eens wat meer emoties moest tonen” – daar verscheen alweer een twinkeling in zijn ogen. De vrienden konden tevreden zijn.

Het interview met Van Duin was het opmerkelijkste element van Matthijs gaat door, een programma dat volgens de presentator „nog in de steigers” staat, een disclaimer die ook verwees naar een grote steigerconstructie in de studio. Intussen is het geraamte van DWDD nog zichtbaar. Er was veel muziek die je een vollere studio had gegund, een mespuntje satire en een sympathieke rubriek waarin een prijswinnaar werd uitgenodigd om iemand anders te onderscheiden. Een voorbeschouwing op de kennelijk voorspelde Summer of Love kwam mij op deze zaterdagavond in januari wat geforceerd over – vermoedelijk ben ik meer een dinsdagkijker.

Matthijs gaat door kwam zondag ook aan de orde in Media inside (BNNVARA), het programma waarin Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen merkwaardige tv-uitingen bespreken. Voor meer dan de helft bestaat Media inside uit monologen van Van Roosmalen en dat is geen straf. Zo recenseerde hij minutenlang een volgens hem fantastische uitzending van Op1, waarbij hij volop complimenten uitdeelde aan Paul de Leeuw. Het ironisch effect werd versterkt doordat op de achtergrond de beelden werden afgespeeld, maar zonder geluid.

Een volgend hoogtepunt was een reeks fragmenten van televisiekok annex bedrijvenredder Herman den Blijker terwijl deze „zijn klauwen” (Van Roosmalen) op andermans voedingswaren legde en deze in zijn mond propte. Er zijn maar vijf afleveringen van Media inside gepland. Bij de aftiteling van nummer vier mompelde Van Roosmalen. „Ik vond het een merkwaardige uitzending.” Ik ook. Graag meer.