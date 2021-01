‘Italiaanse regering gevallen, Conte wil blijven regeren’

De Italiaanse regering is maandagavond gevallen. Dat schrijven Italiaanse media. Een officiële bevestiging volgt naar verwachting op dinsdag als de ministerraad is ingelicht. De regering van premier Giuseppe Conte wankelde al enige tijd na het vertrek van coalitiepartij Italia Viva.

Die partij van voormalig premier Matteo Renzi verweet Conte geen langetermijnvisie te hebben bij de besteding van Europese miljarden uit het coronaherstelfonds. Met het vertrek raakte Conte de meerderheid in het parlement kwijt. In de Senaat kon de premier nog wel op een meerderheid rekenen, al was dat geen absolute meerderheid meer.

Of er vroegtijdige verkiezingen komen is onduidelijk. Conte heeft de ambitie om een nieuwe regering te vormen maar heeft daarvoor de steun van Italiaans president Sergio Matarella nodig. Volgens Conte is het land niet gebaat bij politieke instabiliteit tijdens de coronacrisis, terwijl oppositiepartijen zeggen dat de twee regeringspartijen Vijfsterrenbeweging en de Democratische partij bang zijn omdat ze er slecht voorstaan in de peilingen.